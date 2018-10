DARK y Movistar animan a los amantes del terror a defender Halloween

Como amantes del terror nuestro día grande es sin duda Halloween. O al menos así solía ser. Desde hace años, se ha constatado una “ñoñificación” de la fiesta, con disfraces más propios de un carnaval de barrio o una despedida de soltera, centros comerciales incitando a consumir productos supuestamente terroríficos y, cómo no, el creciente ‘postureo’ en las redes sociales (selfies, cupcakes de Halloween, …).

Ante tal corrupción de la fiesta del miedo, DARK, como único canal español dedicado totalmente al género del terror, junto con Movistar+, hemos decidido reaccionar y hacer un llamamiento a vosotros, fans del terror: si no podemos mantenerlo auténtico, acabemos con Halloween. Fuck Halloween! Hemos puesto en marcha una recogida de firmas para elevar la propuesta al Congreso de los Diputados, y no vamos a escatimar esfuerzos hasta lograrlo. Necesitamos 500.000 firmas, y contamos con la tuya.

La web fuckhalloween.org será la plataforma encargada de recoger las firmas de todos los fans del terror que logremos movilizar juntos. Todo ello bajo el lema “Acabemos con este Halloween que no nos representa”. Además, si quieres avisar a tus amigos y más fans del terror, difunde el mensaje con el hashtag #FuckHalloween hasta el próximo 1 de noviembre. El cénit de la iniciativa para acabar con Halloween será la propia festividad, en la que redoblaremos esfuerzos para captar firmas, y está previsto que siga en circulación más adelante, tanto si se logra el número necesario para elevar la iniciativa al Congreso como si no.

En caso de no conseguir las firmas necesarias para elevar la iniciativa al Congreso de los Diputados, prometemos no cejar en nuestro empeño y volver a intentarlo de nuevo el año que viene. Lo preferimos muerto antes que ñoño. Fans del terror, os convocamos. Vamos a acabar de una vez por todas con un Halloween que “da más pena que miedo”.

Firma en fuckhalloween.org

Fuck Halloween from AMC Networks International on Vimeo.