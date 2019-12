Disfruta el Mes del carnicero con Despedacito



Enero es el mes del Carnicero y, como no podía ser de otro modo, en DARK lo celebramos con el mejor slasher. El ciclo de este mes incluye las cintas más clásicas del género, pero también apuesta por las nuevas obras. Pide vez en la carnicería y prepárate para darte un auténtico festín todas las noches de enero a partir de las 0:00 en DARK.

Del 1 al 5 de enero

Damos el pistolezado de salida a un nuevo año terrorífico con el espíritu navideño aún vigente. No abrir hasta Navidad abre este homenaje al mes más sangriento a las 0:00 del 1 de enero. Los hospitales del presente y el pasado también protagonizan la primera semana del ciclo, con tres cintas que llenarán estos centros de misterio: Sexy Killers (2 de enero), Angustia en el hospital central (4 de enero) e Internados (5 de enero).

Además, terminamos las vacaciones internándonos en mitad del bosque de Wolf Creek (3 de enero), una aventura terrorífica que sorprende con cada paso que dan sus protagonistas.

Del 6 al 12 de enero

Del 6 al 12 de enero correrán ríos de sangre en el canal con algunas de las cintas más destacadas del slasher. El film de culto Bahía de sangre (11 de enero) se tiñe de gore al unirse con Slaughterhouse (El Matadero) (10 de enero) y Juego mortal, viaje interactivo (12 de enero).

Si el característico líquido rojo no es suficiente para llenar tu semana no te preocupes, tienes mucho más donde elegir. Las desapariciones toman su hueco con Entrenamiento mortal (6 de enero), la cinta que evidencia el porqué es malo hacer ejercicio, Puertas al infierno (7 de enero), perfecta para calentarte con el fuego, o La llamada de un extraño (8 de enero), para no volver a abrir a una visita cuando no lo tengas preparado.

Inocencia y depravación se unen en Seducción Mortal (9 de enero), la cinta de terror independiente que muestra la cara oscura de ir a una fiesta universitaria con sangre en el menú.

Del 13 al 19 de enero

Aunque al principio parecen atractivos, los viajes pueden estar repletos de peligros insospechados. Buen ejemplo de ello son tres de las películas que marcan el ecuador del Mes del carnicero. Hatchet (13 de enero), El tren del terror (14 de enero) e incluso La matanza de Texas: el origen (19 de enero) muestran lo que ocultan las carreteras y los lugares inexplorados desde un nuevo punto de vista.

Noche Infernal (15 de enero) te enseña si merece o no la pena entrar en una hermandad universitaria. Ellos no pidieron entrar en una hermandad, pero los muertos a manos del minero Tom Hanniger en San Valentín Sangriento (18 de enero) se ven unidos por los crímenes de los que fueron protagonistas. Un crimen cruel comparable únicamente con el asesinato de La tarántula del vientre negro (17 de enero).

Del 20 al 26 de enero

Volvemos a los bosques para desatar la impredecible furia de los asesinos más escurridizos. FUBAR (20 de enero), Tonight she comes (21 de enero), Pánico antes del amanecer (22 de enero) y La central (23 de enero) se adentran de lleno entre los árboles para intentar salvar su vida, pero no será tan sencillo como creen en un principio.

En esta nueva etapa del ciclo la sangre salpica a todos los estudiantes que pasen por delante. Con Leatherface (26 de enero) varios adolescentes se convierten en testigos del nacimiento de un asesino implacable, al igual que los protagonistas de Aquarius (25 de enero), quienes además pierden la oportunidad de llevar a cabo una polémica y satisfactoria obra. Además, las vacaciones de los universitarios de Train (24 de enero) darán un giro inesperado cuando el tren en el que viajan les lleve a un destino mortal.

Del 27 al 31 de enero

Culminamos el Mes del carnicero con una mezcla heterogénea con el slasher como protagonista. El horror característico de las fiestas del instituto vuelve años después de la graduación de sus protagonistas con Reunión de clase (27 de enero), una historia que, al igual que Berkshire County (29 de enero), muestra el daño que se le puede a hacer a una víctima de acoso escolar.

Navidades Infernales (30 de enero) nos devuelve a las fiestas más queridas para valorar el daño que provocan desde un punto de vista más sangriento. Villancicos y música rock se unen en esta semana con la unión de la última y The Choke (31 de enero), una cinta que narra la inusual separación de una banda.

La pesadilla despierta (28 de enero) da el broche final al ciclo del mes uniendo una nueva temática al mismo. Realidad y mundo onírico confluyen tras el horrible accidente de una mujer.

todas las noches de enero a partir de las 0:00 en DARK.