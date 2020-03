El curioso caso de las gemelas suicidas: Úrsula y Sabina Eriksson

En Mayo de 2008, un equipo de grabación se encontraba acompañando a la policía pensando que iban a asistir a una intervención rutinaria en la autopista M6 de Londres. En cambio, el equipo del reality show «Motorway Cops» (Policías de la autopista) se quedó atónito al ver la extraña situación en la que se enfrentaba: dos mujeres, Sabina y Úrsula Eriksson, corriendo hacia el tráfico que venía en dirección contraria.

Las gemelas suecas habían quedado sólo unas horas antes del extraño acontecimiento. Desde ese momento empezaron a comportarse de forma extraña y decidieron emprender un viaje improvisado a Liverpool. Las hermanas fueron echadas a patadas de un autobús cuando no dejaron a nadie revisar sus maletas y empezaron a actuar de manera desconcertante. Fue entonces cuando decidieron tomar «un atajo» cruzando la autopista.

Las cámaras de vigilancia revelaron imágenes de Sabina y Úrsula acercándose a la autopista, saltando por encima de la barandilla y corriendo hacia el tráfico sin dudarlo. El pánico y el caos se producen cuando los coches intentan esquivar a las mujeres.Para gran sorpresa de todos, ninguna de las hermanas acabó en una colisión fatal con el tráfico que venía en dirección contraria. Pero las cosas no terminaron ahí.

La policía y varias ambulancias no tardaron en llegar y, a medida que evaluaban la situación, las cosas iban de mal en peor. Mientras la policía permanecía con las gemelas en un costado de la carretera, de repente Úrsula se volvió a salir corriendo entre el tráfico y un agente intentó detenerla con todas sus fuerzas. Ella se las arregló para librarse de sus garras y fue atropellada por un coche. Sufrió graves heridas en las piernas.

Pocos momentos después, Sabina siguió los pasos de su hermana, lanzándose al tráfico también. Se golpeó contra un coche que venía en dirección contraria, subió por el capó y voló por los aires antes de caer al suelo de golpe. El sonido de los neumáticos chirriantes y los gritos resonaron en el viento mientras Sabina se levantó de nuevo antes de correr hacia la mediana central para volver a salir al tráfico.

Increíblemente, ambas gemelas sobrevivieron al incidente y fueron llevadas a un hospital para ser examinadas y tratadas, pero no sin ofrecer resistencia. La pareja se opuso a la policía y a los médicos, empeñados en que alguien estaba intentando quitarles los órganos.

Los médicos no se explicaban por qué las gemelas seguían yendo hacia el tráfico, pero algunos creían que Sabina y Úrsula estaban sufriendo una «psicosis compartida». Se dice que es un trastorno psicológico que empieza en la cabeza de una persona y sus alucinaciones acaban transmitiéndose a otra persona.

Tras este episodio de psicosis compartida, Úrsula fue ingresada en un centro psiquiátrico durante tres meses. En cambio, Sabina fue reinsertada en la sociedad poco después, pero poco tiempo después de ser liberada, acabó matando a un hombre.

Sabina estaba andando por la calle, todavía alucinando, cuando se encontró con dos hombres. Uno de ellos, Glenn Hollinshead, sintió lástima por Sabina y quiso ayudarla. La invitó a quedarse en su casa, e incluso intentó ayudarla a encontrar a su hermana. El día después, Sabina mató al hombre a puñaladas.Sabina huyó de la escena con un martillo, y empezó a golpearse en la cabeza con él. Los médicos corrieron detrás de Sabina por el vecindario y vieron horrorizados cómo saltaba de un puente. Milagrosamente, ella sobrevivió y fue ingresada en un hospital.

Tras ser internada, fue acusada de asesinato y fue condenada a cinco años de prisión. El hermano de Hollinshead, Gary, culpó a la policía y a los servicios de salud por el fracaso por haber dejado a Sabina en libertad tan fácilmente. Hablando con la prensa, dijo: «Su estado mental debería haber sido evaluado como es debido después de lo que hizo en la autopista y basado en los testimonios de la policía». Su trastorno mental debería haber sido detectado antes de dejarla salir a la calle».

En realidad nadie sabe lo que les pasó a Sabina y Úrsula aquel día en la autopista, pero todo indica que el estrecho vínculo que compartían era el culpable de la locura compartida que acabó en tragedia. Se puede comparar la relación de las gemelas con la de June y Jennifer Gibbons, dos hermanas gemelas que fueron conocidas como «Las Gemelas Silenciosas» debido a que solo se comunicaban entre ellas.

La BBC rodó el documental «MADNESS IN THE FAST LANE» (La locura en el carril rápido) que trata sobre las hermanas Eriksson, y presenta las inquietantes imágenes de su enfrentamiento con la muerte en la autopista. A continuación puedes ver un fragmento del documental, pero te advertimos que el video es muy impactante.

