En julio jugamos al gato y al ratón con el especial Asesinos en serie en DARK

En el último lustro el true crime se ha convertido en uno de los géneros más seguidos en el mundo audiovisual. Y los asesinos en serie se han vuelto un oscuro objeto de deseo.​

Los jueves de Julio, DARK emite un ciclo dedicado a asesinos en serie ficticios y a los policías que los persiguen.​

Todos los jueves a las 19:15 es la hora del juego del gato y el ratón en DARK. ​ ¿Lograrán nuestros asesinos salir impunes?​

Juego asesino (The Watcher) (2000) | Jueves 7 de Julio​

Joel Campbell, agente del FBI, se retira e intenta rehacer su vida en Chicago. Está cansado de perseguir criminales y emocionalmente acabado tras ser testigo de la muerte de su amante a manos del más astuto de los asesinos en serie que ha perseguido nunca. Pero su pesadilla no se acaba aquí porque ese mismo asesino le sigue a Chicago y comienza un siniestro juego del gato y ratón. Le envía fotografías de sus próximas víctimas y le da sólo 24 horas para que trate de salvarlas. Joel se lo toma en serio cuando utiliza a su única amiga como cebo.

The Zodiac (2005) | Jueves 14 de Julio​

Diciembre de 1968. En un pequeño pueblo de Carolina del Norte cuando sus habitantes se preparan para celebrar las Navidades se descubre que una pareja de jóvenes ha sido brutalmente asesinada.

El caso es asignado al investigador Matt Parish. Seis meses más tarde, el asesino vuelve a actuar y ocurre lo inesperado… una hora después del crimen el asesino llama a la policía y se responsabiliza del crimen. Más tarde, los periódicos del pueblo reciben una carta y si no es publicada, el asesino volverá y matará a doce personas más. En la carta hay un criptograma… quien consiga descifrarlo, conocerá la identidad del brutal asesino. Si crees que sabes el significado de «asesino en serie» aún no conoces a The Zodiac.

Antikorper, el ángel de la oscuridad (2005) | Jueves 21 de Julio​

Un peligroso asesino en serie es atrapado después de un espectacular enfrentamiento con la policía. Las autoridades pueden demostrar el asesinato de doce personas, pero hay otras víctimas de las que no hay pruebas. Un joven policía, Michael Martens, llega desde un pueblo de las afueras para averiguar si el psicópata actuó en su distrito y se ve envuelto en el interrogatorio. Los detectives usan la inexperiencia de Michael para conseguir más información del detenido, pero los retorcidos juegos mentales del pscicópata empiezan a calar en Michael. Su peor pesadilla comienza a parecer real.

Hunter (1986) | Jueves 28 de Julio​

Un psicópata asesina a una familia cada noche de luna llena. La policía y el FBI están desconcertados y piden ayuda William Graham, el antiguo agente del FBI que consiguió atrapar al famoso psicópata Dr. Lecktor. Para descubrir y entender los procedimientos del asesino deberá visitar de nuevo a Lektor, y así adentrarse en la psicología de una mente criminal.