Encuentran un pez con dientes humanos en la playa

Una madre que caminaba por la playa con su hijo pequeño se sorprendió al encontrar un pez con la boca llena de dientes extrañamente humanos y dijo que «nunca había visto algo así».

Según el periódico británico The Mirror, Maleah Burrows, de 31 años, se encontró con un extraño pez mientras caminaba con su hijo en una playa de la isla de St. Simon en Georgia, Estados Unidos.

Al principio la mujer pensó que era un pez normal pero, al acercarse para enseñárselo a su hijo de tres años, se asustó al ver que tenía la boca llena de dientes extrañamente humanos.

Burrows, de Charlotte, en Carolina del Norte, dijo: «Tenía escamas realmente gruesas y grandes en su cuerpo, lo que era interesante. Tenía toda la boca llena de dientes, no eran puntiagudos sino contundentes como los de un animal. Detrás de la primera hilera de dientes había brotes que llenaban toda la boca. No estoy seguro de lo que eran, pero me imagino que más dientes. Me asusté bastante al pensar que algo como esto estaba nadando en el mismo agua que nosotros«.

También cabe señalar que la Burrows sacó estas fotos y las compartió con amistades y familiares quienes «se sorprendieron mucho» con la imagen del pez.

Lo que había encontrado no eran restos comunes sino los restos de un pez “oveja” que usa sus extraños dientes para aplastar camarones, almejas, cangrejos y mejillones. Este extraño pez también tiene una reputación de robar el cebo de los pescadores.

Esta especie de pez generalmente se encuentra en América del Norte y del Sur y empieza a desarrollar dientes desde su primera fase de desarrollo y puede crecer hasta alcanzar casi un metro y pesar unos nueve kilos y medio aproximadamente. En cuanto a su longitud, puede alcanzar los 91 centímetros.

A pesar de que se desconoce de dónde proviene exactamente el nombre del pez, se encuentra relacionado con la forma de su boca y sus dientes, los cuales se asemejan a los de las ovejas.

Y tiene más cosas en común que nosotros a parte de su dentadura: los científicos también indican que es un animal tímido pero muy inteligente.