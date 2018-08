Las 10 mejores películas de terror en lo que va de 2018

¡Es oficial! Hemos pasado el ecuador del año, y aunque el mundo real sigue siendo más aterrador que cualquier cosa que hayamos visto en la pantalla, hemos podido disfrutar de unas cuantas películas que han sido capaces de provocar pesadillas y de helarnos el alma.

Todavía queda mucho por ver y todo apunta a que nos esperan 6 meses de lujo con próximos estrenos de la talla de LA MONJA, PREDATOR, OVERLORD, LA NOCHE DE HALLOWEEN y SUSPIRIA, pero la primera mitad de 2018 ya ha elevado el listón a un nivel muy difícil de superar.

Así que, mientras esperamos con ansias todo el terror que aún está por venir, vamos a echar la vista atrás para hacer un repaso del mejor cine de terror que hemos visto en lo que va de 2018 …

DEAD SHACK

Arrancamos con cine de medianoche en su estado más primigenio. Una mezcla entre LOS GOONIES y POSESIÓN INFERNAL Peter Ricq quiso hacer un homenaje al cine de terror de los 80 y las películas de Amblin Entertainment que disfrutaba con su padre de niño pero convirtiendo las típicas películas de terror para adolescentes al terreno de las cintas con una clasificación R.

Ofreciendo una sólida dirección y con un guión que saca el máximo partido del humor negro de sus momentos más violentos, DEAD SHACK resulta ser una cinta de lo más entretenida y alocada que ofrece el suficiente ingenio para cumplir con su cometido … que es todo lo que realmente podemos pedir de un zomedy de estas características.

PYEWACKET

Una joven frustrada con su madre realiza un ritual para matarla… sin embargo, termina por despertar algo siniestro en el bosque… ya claro … ya es demasiado tarde para arrepentirse de su horrible error. Esta es una de esas historias de terror muy discretas, que se fundamenta más bien en sus personajes que en lo sobrenatural, pero no te dejes engañar ya que nos acaba llevando a territorio de lo más espeluznante. Y no podríamos saltar a la siguiente película sin destacar que las interpretaciones de las tres protagonistas son sublimes.

THE CURED

A estas alturas, creemos que se puede dar por hecho que nunca veremos un 28 MESES DESPUÉS, pero la buena noticia es que THE CURED podría servir perfectamente como una especie de tercera entrega de la saga. Anteriormente titulado THE THIRD WAVE (LA TERCERA OLA), se trata de un cuento de zombis que tiene lugar bastante tiempo después del estallido, centrándose en la recuperación de la sociedad en la estela de la tragedia. El director/guionista David Fraye demuestra tener unos cuantos trucos debajo de su manga, sobre todo el hecho de que su historia aporta algo nuevo al territorio zombi, reemplazando los elementos típicos de terror por el realismo doméstico y una vista retorcida de disfunción social. En definitiva, THE CURED nos ofrece suspenso, emoción e intensidad a medida que explora el alto costo de la benevolencia.

THE DEVIL’S DOORWAY

Si te gustan (o al menos eres capaz de tolerar) el subgénero del “found footage”, creemos que apreciarás esta cinta inteligente y espeluznante de la época de Aislinn Clarke.

¿Qué terrores profanos acechan tras los muros de un secreto convento irlandés? Irlanda del Norte, 1960: El Padre Thomas Riley y el Padre John Thornton son enviados por el Vaticano para investigar los informes de un milagro -una estatua de la Virgen María llorando sangre- en un remoto asilo católico para mujeres “inmorales”. Armados con cámaras de 16mm para grabar sus hallazgos, los sacerdotes en cambio descubren un espectáculo de terror depravado de monjas sádicas, satanismo y posesión demoníaca.

Ahora que lo pensamos, incluso si no te gustan las películas de terror de “found footage”, creemos que aún debes darla a ésta cinta el beneficio de la duda. No te arrepentirás.

EL INFINITO

Años atrás, dos hermanos, Justin y Aaron, lograron escapar de la secta donde se habían criado. Ahora, malviven en un apartamento de Los Ángeles, hasta que un día reciben una cinta de vídeo de aquella secta, y a Aaron le entran las dudas de si deberían volver al campamento del que huyeron. Como demostraron con sus dos primeras cintas, Benson y Moorhead están mucho más interesados en el terror cerebral que en los sustos fáciles y los baños de sangre, y en su tercera creación igual de refinada, inteligente y perturbadora encontrarás un sinfín de ideas fascinantes que no dejará a nadie indiferente. Para aquellos que les gustan las historias con un toque de Lovecraft combinado con un asombroso despliegue visual, no puedes perdértela.

REVENGE

Este impresionante debut de Coralie Fargeat es otra digna adición a lo que James Quandt llamó el nuevo extremismo francés: Tres hombres casados ricos se reúnen anualmente para ir de caza. Pero esta vez uno de ellos viene acompañado de su amante, una joven que despierta rápidamente el interés de los otros dos. Las cosas se complican dramáticamente para ella… Dada por muerta en medio de la nada, el juego de caza se convierte en una venganza implacable. Aquí, Fargeat subvierte el cine de violación y venganza con una protagonista muy distinta a las que estamos acostumbrados y un guión empapado de comentarios sociales antes de pulverizar sangre por todas las esquinas.

Intenso, audaz y cruel, evitando casi todas las reglas típicas de este subgénero, REVENGE es, sin lugar a dudas, uno de las mejores debuts de terror que hemos visto en años por el concepto original, las cualidades estéticas y la energía que tiene.

UN LUGAR TRANQUILO

El mundo ha sido invadido por unas misteriosas criaturas que están completamente ciegas pero, guiados por el sonido, matarán cualquier cosa que perciben que está cerca. Entonces, ¿cómo puede sobrevivir una familia con niños pequeños en un mundo donde el silencio es la única forma de sobrevivir? La escalada de ansiedad que incita al público y la empatía que acabamos sintiendo por esta familia – que ni siquiera puede hablar por la gran mayoría de la cinta – son precisamente el tipo de reacción que cualquier cinta de terror debería buscar. No hay nada más que hablar. Una auténtica joya de obligada visión.

UPGRADE

No es fácil combinar la acción, el terror y la ciencia ficción en 90 acaba funcionando en los tres susodichos departamentos, pero Leigh Whannell se ha topado con la fórmula mágica con UPGRADE. La historia se centra en un hombre que tiene fobia a la tecnología y planea vengar la muerte de su mujer. En esta tarea, contará con la ayuda de su parálisis y un implante llamado STEM.

Fans del género echarán espuma por la boca cuando el ADN de todo tipo de películas de culto de los años 80 empiezan a manifestarse tanto en tono como en violencia gráfica y sus escenas de acción memorables y unos asombrosos efectos especiales, ya que se trata de una cinta de bajo presupuesto, dan muchísima fuerza a la última obra maestra de Whannell.

GHOST STORIES

Hay muchas antologías de terror entretenidas, pero muy pocas logran enhebrar sus “segmentos” dentro de un marco mucho más amplio como consigue esta ingeniosa cinta de Jeremy Dyson y Andy Nyman. Basado en su obra teatral del mismo nombre, Dyson y Nyman logran adaptar GHOST STORIES en una antología de terror que no solo es divertida y sorprendente, sino también increíblemente aterradora. Nyman interpreta al escéptico profesor Phillip Goodman encargado de desacreditar tres casos inexplicables de apariciones y, como es de esperar, está a punto de llevarse una desagradable sorpresa.

Hay mucho que saborear aquí, a pesar de su receta rebosando con ingredientes convencionales, y el resultado es entretenimiento efectivo, perspicaz y muy bien elaborado.

HEREDITARY

No es inhabitual que las películas de terror aclamadas por la crítica y el público empiecen sus viajes en el Festival de Cine de Sundance y parece que esa historia se repite esta vez con HEREDITARY. El largometraje debut del guionista/director Ari Aster combina unas interpretaciones impecables de tantas jóvenes estrellas (Alex Wolff, Milly Shapiro) como veteranas (Toni Collette, Ann Dowd) con una impresionante dirección artística, sirviendo una medida justa de violencia brutal para crear este cuento inquietante sobe la desintegración doméstica. Además de ser una de las películas con las mejores críticas del año hasta la fecha, HEREDITARY también disfrutó del mejor estreno de la historia para la productora A24, que ya ha llegado a un acuerdo con Aster para su segundo largo. Sin duda una buena noticia para gente como nosotros que siempre disfrutamos pasándolo mal de verdad en una sala de cine.

Y ya que estamos, ¿qué tal si vemos nominada a Tori Collette para un Oscár este año?