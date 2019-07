Las mejores películas de Hideo Nakata para celebrar su cumpleaños

Las historias de terror asiático suelen sorprendernos con elementos inesperados y THE RING (EL CÍRCULO) llegó a finales de los 90 para confirmarlo. Esta obra cumbre del director japonés Hideo Nakata nos hizo temer que tras una simple cinta de video VHS, una llamada perdida o un poco de agua en el sótano escondía una maldición mortal. En resumidas cuentas, esta historia marcó un antes y un después en el cine de terror.

Hoy, 19 de julio, Nakata cumple 58 años, por lo que hemos querido presentaros una lista de cinco de sus películas que no dejarán a nadie indiferente gracias a sus historias no solo terroríficas pero de lo más innovadoras…

THE RING (EL CÍRCULO) (1998)

Como acabamos de decir, sin lugar a dudas, la cinta más conocida de Nakata, THE RING se convirtió en todo un fenómeno social, y el espíritu de Sadako Yamamura extendió su influencia por todo el mundo mucho más allá de la cinta. Su enorme éxito comercial, con más de 10 millones de dólares recaudados a nivel local, dio lugar a un remake en Hollywood que se estrenó en 2002 bajo la dirección de Gore Verbinski.

JOYÛ-REI (1996)

La siguiente película no logró tanto éxito como THE RING pero eso no significa que no sea un título que debamos tener muy presente.

La trama se desarrolla en un estudio cinematográfico donde el elenco de una película realiza el hallazgo de una película dentro de su propia película. Se trata de una vieja película rodada veinte años antes. Pronto la primera actriz de la película muere en trágicas y bizarras circunstancias… de la misma manera que la actriz de la vieja cinta. ¿Son fantasmas en el celuloide?

Como pasó con THE RING, llegó a tener un remake en 2009 bajo la dirección de Fruit Chan y producido por el propio Nakata.

DARK WATER (2002)

Un divorcio provoca el traslado de una madre y su hija a un apartamento destartalado. La madre tiene que trabajar para conseguir la custodia de su hija y la inscribe en una guardería.

Según van pasando los días la madre se da cuenta que ocurren extraños sucesos en el piso y todo apunta al apartamento de arriba, el casero no quiere hacer nada e investigando descubren lo que ocurrió.

Con DARK WATER, Nakata demuestra sus habilidades de narrar un cuento sin que desfallezca en interés. Durante noventa minutos asistimos, junto a la protagonista, a esta historia de asombro y temor con la precisa dosis de incertidumbre que hacia los mejores momentos de THE RING.

Kaidan (2007)

En la última película, Nakata se aleja algo del terror puro para contarnos un drama con aspectos fantásticos ambientado en el antiguo Japón. En la gloriosa era de los samurai, una pareja vive feliz y enamorada hasta que la esposa muere. Ella deja una importante carta a su viudo antes de partir de este mundo pidiéndole un favor muy especial: que no se vuelva a casar, de lo contrario perseguirá desde el más allá a la nueva esposa. Por supuesto el viudo no se detiene para rehacer su vida, ese «atrevimiento» lo pagará muy caro.