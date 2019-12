Las mejores películas de terror de 2019 por subgénero

Vamos llegando al final de 2019, otro año más cargado de terror. Como siempre, tampoco sólo ha sido el año de los «blockbusters» ya que hemos podido disfrutar de un sinfín de grandes sorpresas en el cine independiente que han logrado sacar el máximo partido de sus presupuestos muy limitados pero narrativas de las más frescas en el circuito festivalero, con algunas de ellas consiguiendo estrenos limitados en cines.

Sin más dilación, en vez de elaborar el típico ranking de las 10 mejores cintas de terror del año, hemos optado por elaborar un listado de las mejores cintas del año agrupado por subgéneros…

La nueva cinta de Adam Egypt Mortimer sigue a un niño traumatizado de 8 años, Luke (Miles Robbins), quien inventa un amigo imaginario llamado Daniel. (Patrick Schwarzenegger) para llevarle a un mundo de fantasía y enseñarle a alcanzar sus sueños. Después de que Daniel engaña a Luke para que haga algo terrible, Luke se ve obligado a quitarle de su vida. Doce años más tarde, Daniel sufre una serie de violentos problemas familiares que le hacen recuperar a su amigo imaginario de la infancia para poder superar el dolor. Pero a pesar de haberse convertido en un joven encantador, Daniel sigue siendo el mismo manipulador de antes con una agenda secreta aterradora.

Parecida a la cinta Mandy del año pasado (también de la productora SpectreVision), la película nos presenta una historia realmente humana y personajes verdaderamente creíbles envueltos en una estética visual realmente asombrosa. Además, si crees que has visto este tipo de película antes, te podemos garantizar que no es así ya que Daniel isn’t real te sorprenderá gratamente con respecto a su enfoque astuto y único sobre el sentido de la humanidad. Toma una premisa que hoy en día se ha vuelto muy ramplón y se las arregla para darle una vuelta de tuerca a los clichés de siempre.

Menciones especiales: Doctor Sueño, Midsommar, The Lodge, El faro, Harpoon

COMEDIA DE TERROR: NOCHE DE BODAS

Esencialmente una mezcla entre El juego de la sospecha y The Purge: La noche de las bestias, una nueva novia descubre que toda su familia política quiere matarla para aplacar una antigua maldición que amenaza con destruir su imperio. La película es básicamente una larga escena de persecución con una amplia variedad de antagonistas, pero la protagonista, Samara Weaving, y un divertido elenco mantienen el ritmo frenético que se espera de una cinta de este tipo… y el desenlace es una auténtica delicia.

Menciones especiales: One cut of the Dead, Satanic Panic, Villains, Little Monsters, The Banana Splits Movie

BODY HORROR: BLISS

Joe Begos vuelve a la carga con esta ensangrentada y psicotrópica exploración de los recovecos de la creación artística. Dezzy Donahue (Dora Madison), una pintora brillante, se enfrenta al bloqueo creativo más duro de toda su trayectoria. Desesperada por encontrar fuentes de inspiración para terminar su obra, se lanza a una espiral alucinada de drogas, sexo y muerte, en los paisajes más sórdidos de Los Ángeles.

La película funciona como una metáfora legítima sobre la angustia de un aspirante a artista, pero también es tan efectiva como una historia tenaz y aterradora sobre vampiros, esencialmente gracias a una actuación fantástica de la protagonista Dora Madison y a una estética visual perpetuamente intensa.

Menciones especiales: Lifechanger, Rabid, La Perfección

¿A quién no le gusta una buena película sobre cocodrilos (o caimanes) asesinos? Desde La bestia bajo el asfalto de los años 80 hasta la divertida Mandíbulas, con un montón de absurdas películas independientes en el medio, siempre hemos reído y/o saltado con ellas. Y este año tenemos una nueva adición para esta lista infinita: Cuando un enorme huracán de categoría 5 llega a su pueblo en Florida, Haley (Kaya Scodelario) se desentiende de las órdenes de evacuación para buscar a su padre (Barry Pepper), que ha desaparecido. Tras encontrarle gravemente herido en el entresuelo de su casa, los dos quedan atrapados por la inundación que cubre rápidamente el terreno. Prácticamente sin tiempo para escapar de la tormenta que arrecia, Haley y su padre descubren que la subida del nivel del agua es el menor de sus problemas.

Es verdad que la película tarda un poco en arrancarse, pero al final Aja consigue una película sólida rebosante de suspense, sangre y sustos aterradores.

Menciones especiales: A 47 Metros 2: el terror emerge, Sweetheart

Todo lo que necesita saber es que un niño desaparece en circunstancias que son sospechosamente similares a unos secuestros que ocurrieron en el mismo pequeño pueblo hace una década. Un detective (Jon Tenney) que está trabajando en el caso descubre que su familia puede estar en peligro ya que todo apunta a que hay un fantasma en su hogar.

En esencia, I see you es una película de rompecabezas, pero no es una simple variedad de trucos y giros previsibles. Esto se debe en parte a la convincente exploración de traumas y abusos y un sinfín de giros salvajes. Dicho esto, como es el caso incluso con algunas de las películas de rompecabezas más exitosas, I see you quizás no será tan intrigante cuando la veas una segunda vez. Pero hay algo misterioso en la tristeza que hierve a fuego lento durante la película, intensificado por el auténtico dolor de retratado por los protagonistas.

Menciones especiales: Fractura, A good woman is hard to find

Nicholas McCarthy, el director de una de las muchas películas sobre «mala semilla» este año relata su historia con una mecha de combustión muy, muy lenta para que cuando llegan las cosas desagradables, te des cuenta (¡demasiado tarde!) que te ha estado ablandado poco a poco durante 90 minutos para poder inquietarnos noventa veces más fuerte.

No es que haya mucho peso en el guión de Jeff Buhler y se ve venir muchos de los giros «inesperados», pero navega un terreno realmente oscuro y todo es multiplicado por diez gracias a unas actuaciones realmente soberbias de los dos protagonistas Taylor Schilling y (sobre todo) Jackson Robert Scott. La cinta es una nueva variación de cintas como El exorcista y La profescía: Han quedado atrás el Anticristo, los demonios y los sacerdotes mártires, y ahora tenemos a los expertos en metempsicosis que se quejan de que las mentes occidentales están cerradas a la evidencia irrefutable sobre la reencarnación.

Menciones especiales: Annabelle vuelve a casa, IT: Capítulo 2

Es cierto que la cinta presenta una premisa muy familiar: un grupo de amigos se encuentran atrapados en una casa de terror donde las cosas no son tan inocentes como pueden parecer a primera vista, pero aún así logra regalar al público una gran dosis de sorpresas.La historia tarda su tiempo en encontrar sus pies, pero tras pasar algunas técnicas narrativas bastante típicas, acabamos encontrando una gran cantidad de diversión muy al estilo de cintas clásicas como las sagas de Saw o Hostel.

Menciones especiales: Nosotros, Muñeco diabólico

CIENCIA FICCIÓN: HIGH LIFE

Si estás en busca de algo ambicioso, extraño, impactante y extrañamente estimulante, aquí tenéis una aventura espacial profunda que rápidamente se convierte en el caos. Se trata de un grupo de criminales condenados a trabajar dentro de una estación espacial que se dirige hacia un agujero negro… pero ¿por qué? Mitad historia de ciencia ficción, mitad de la historia de terror claustrofóbica, es una cinta que tiene muchísimo que decir sobre la naturaleza innata de la humanidad, y para nada es un viaje agradable.

Menciones especiales: Fast color, Glass, El lado siniestro de la luna

Y ahora os toca a vosotros. ¿Qué películas han dejado su huella en ti durante el 2019?