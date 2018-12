Las mejores películas de ‘terror slime’

Hay películas de terror para no dormir, para alterar nuestros sentidos de ubicación y realidad, para no querer pertenecer a este mundo. Sin embargo, hay un tipo en específico que revuelve nuestro interior y provoca irremediables ganas de vomitar. Hablamos de un subgénero del terror que se fundamenta en la destrucción, deformación o perturbación del cuerpo humano: el “slime horror”. Ya sea mediante enfermedades, experimentaciones, innovaciones tecnológicas o cualquier otra cosa que salga de la retorcida mente del guionista, estas cintas se caracterizan por utilizar metafóricamente la transgresión de la existencia para obviar los trastornos internos de la especie a la que pertenecemos.

Si la mutilación y las transformaciones físicas del ser humano te causan el suficiente morbo como para poder aguantar cintas de este sub-género, entonces las siguientes recomendaciones son para ti…

SLIME CITY (DESPEDAZATOR) (1988)

Esta cinta narra como una joven pareja (Laurie y Alex) adquieren un piso en una vieja casa en la ciudad de Nueva York. Esto será el comienzo del final para ellos ya que dicha casa está poseída por un antiguo inquilino que rendía culto a satan, a consecuencia de eso Alex comienza a sufrir cambios físicos cada vez más asquerosos y se vuelve más violento asesinando así a toda la gente que lo rodea.

Prepárate para unos efectos especiales (y actuaciones) bastante cutres pero muy divertidos. De hecho, diríamos que son los efectos los que han hecho que SLIME CITY se convierta en un film de culto, ya que la dirección es bastante plana y la historia resulta muy familiar.

Una secuela, SLIME CITY MASSACRE, se estrenó en 2010, pero, lamentablemente, no está a la altura del original, aunque la actuación sigue en las mismas lineas.

LA LLUVIA DEL DIABLO (1975)

A pesar del elenco de lujo, esta curiosa mezcla entre cinta de terror y especie de western moderno no llegó al público que merecía. William Shatner y Tom Skerritt son hermanos que acaban luchando contra un culto satánico dirigido por el gran Ernest Borgnine. Y si dejas de pestañear hacia el final incluso verás a un joven John Travolta interpretando a uno de los prosélitos de Borgnine.

Pero el principal protagonista aquí es el supervisor técnico Anton LaVey. El efecto principal se trata de los cultistas que se derriten como los M&Ms en tu boca y la verdad es que está muy bien hecho sobre todo cuando nos damos cuenta que estamos hablando de una película del año 1975: la idea de usar cera para los efectos queda bastante bien y da la talla.

En definitiva, otra película sobre satanismo, tema que estaba muy en boga en el cine de terror de los años 60 y 70 que merece ser vista más que nada por ver a semejante elenco.

STREET TRASH: VIOLENCIA EN MANHATTAN (1987)

La premisa es una de las historias más sencillas jamás adaptadas a una película que sigue a un grupo de vagabundos, que vive en las calles de Nueva York, sobreviviendo de robos y pequeños delitos. Un buen día un tendero local descubre una caja en su bodega con una nueva bebida ‘VIPER’, la cual vende a un bajo precio a los vagabundos. El grupo de indigentes compra la bebida. Pero cuando la beben se derriten inmediatamente, convirtiéndose en una papilla pegajosa.

Esta comedia de terror es una de las cintas más imprescindibles de los años 80 por lo escandalosa que es, su humor escatológico y unos efectos especiales excepcionalmente repugnantes (en el mejor sentido posible). Cabe destacar que STREET TRASH fue dirigida por Jim Muro, quien llegó a trabajar con los más grandes en Hollywood, trabajando como operador de cámara en cintas tan icónicas como ABYSS, TERMINATOR 2 y TITANIC de James Cameron, CASINO de Martin Scorsese y HEAT de Michael Mann.

En 2005, Synapse Films comercializó una versión completamente nueva, digitalmente remasterizada de la película; una versión que tienes que conseguir como si tu vida dependiera de ello.

BODY MELT (1993)

BODY MELT se parece mucho a los primeros trabajos de Peter Jackson y con razón ya que el responsable de los efectos gore es Bob McCarron, el creador de los mismos efectos de una maravilla dirigida por Jackson solo un año antes, BRAINDEAD, TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO.

Con su presupuesto tan restringido, líneas narrativas exorbitantemente divergentes y unos efectos especiales absolutamente perversos, BODY MELT te dejará con la boca abierta mientras intentas seguir la historia. Y, pese a ser una cinta que podría incluirse dentro del subgénero del “cine basura”, esta producción gore y bizarra consigue ser una película de lo más simpática y curiosa. Una locura sin paragon que tiene algo para todo amante del cine de culto.

THE STUFF (LA SUSTANCIA MALDITA) (1985)

Es cremoso, delicioso, nutritivo y, además, ¡está vivo!

El crítico de cine y organizador del festival FrightFest, Alan Jones, describió esta película como el concepto de THE BLOB: EL TERROR NO TIENE FORMA pero contado al revés, y cuánta razón tenía. Con el eslogan “¿Lo estás comiendo o te está comiendo?”, THE STUFF es una descarada crítica anticapitalista del mercado de la comida basura.

Después de que dos mineros descubran una sustancia parecida al yogur y se empiece a vender como un postre cremoso bajo en calorías, se convierte en todo un fenómeno nacional por todo Estados Unidos. Pero poco después, la gente se empieza a dar cuenta de que esa nueva sustancia en realidad les está consumiendo a ellos… ¡desde adentro! THE STUFF no tiene equivalente y, aunque en muchos momentos no tiene ni pies ni cabeza, ahí radica mucho de su atractivo.

