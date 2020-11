Las películas de terror predilectas de los directores de cine de terror

Mucha gente va a ver películas basadas en las recomendaciones de boca en boca, ya sea a través de amigos o en las redes sociales, pero si hay alguien en quien podemos confiar para ayudarnos a decidir qué ver, son nuestros directores de cine de terror favoritos.

Con esto en mente, si estás buscando una película de miedo para ver pero no te decides, esta lista de las películas de terror recomendadas por los cineastas de terror más queridos es justo lo que necesitabas encontrar ahora…

Mike Flanagan – La enviada del mal

Mike Flanagan se ha convertido en uno de los maestros contemporáneos del terror gracias a películas como OCULUS: EL ESPEJO DEL MAL y DOCTOR SUEÑO y sus series de terror «La maldición de Hill House» y «La maldición de Bly Manor». ¿Pero cuál es la cinta favorita de Flanagan? Hablando con Rotten Tomatoes, recomendó LA ENVIADA EL MAL de Osgood Perkins:

«Este rompecabezas escalofriante y meditativo es uno de mis favoritos. Todas las actuaciones son fantásticas. Lo que parece ser una historia sobre chicas que encuentran una fuerza sobrenatural cuando son abandonadas en su internado, se revela como algo mucho más profundo al final. Me encanta esta película por muchas razones, pero sobre todo por cómo aborda un aspecto desconocido en las historias sobre posesiones».

Bong Joon Ho – Midsommar

El ganador del Oscar Bong Joon Ho (PARASITO) citó a MIDSOMMAR de Ari Aster como una de sus películas favoritas del 2019. Bong resaltó que la ópera prima de Aster «va más allá de los clichés del género y presenta un terror auténtico y profundo». Un miedo primitivo e ineludible. Esperamos que los momentos atroces que presenciamos se vayan calmando hasta llegar a una «visión neutral del accidente, como un cuadro inocuo compuesto por adorables figuras en miniatura».

Robert Eggers – Nosferatu

«Fue una película de terror independiente en su día y un poco chapucera en algunos momentos, pero es una de las películas más importantes e inquietantes de la historia», dijo Robert Eggers sobre este clásico del cine de terror mudo de F.W. Murnau de 1922. «Las versiones que han sido restauradas en color hace poco son realmente impresionantes, pero aún así prefiero las versiones en blanco y negro realizadas con recortes de copias de 16mm. Estas versiones «sucias» poseen un extraño misterio y contribuyeron a construir el mito de que Max Shreck era un vampiro de verdad».

Quentin Tarantino – Audition

La película AUDITION de Takashi Miike suele ser considerada como una de las cintas más perturbadoras de la historia. Ryo Ishibashi interpreta a una viuda llamada Shigeharu Aoyama, que organiza castings de hombres con la esperanza de conocer a un nuevo marido o compañera sentimental. Aoyama se enamora de Asami (Eihi Shiina), pero su oscuro pasado provoca unas consecuencias inesperadas y brutales. Tarantino calificó la película como una de sus favoritas desde que ha sido director, refiriéndose a ella como una «verdadera obra maestra» en una entrevista de 2009.

Sam Raimi – La noche de los muertos vivientes

“Nunca había sentido tanto miedo en mi vida», Sam Raimi reveló en una entrevista este año sobre la clásica película de zombis de George A. Romero. «Estaba gritando y chillando, suplicándole a mi hermana que me llevara a casa, y ella intentaba hacerme callar. Nunca había experimentado semejante miedo antes. Parecía tan real que parecía un documental. Nunca había visto una película en blanco y negro en un cine antes. No tenía nada que ver con las películas de Hollywood. Era una locura absoluta, y me dejó con muy mal cuerpo.”