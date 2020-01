Las películas de terror que no te puedes perder en 2020

El año nuevo ha empezando pisando fuerte con el estreno de La maldición, una “inter-cuela” de la franquicia exitosa del japonés Takashi Shimizu. Y si las cosas siguen ese ritmo, nos espera un año emocionante para el cine fantástico. No cabe duda que, tras el éxito de cintas como Doctor Sueño, Joker, Nosotros y Midsommar, entre muchas más, 2019 va a ser otro año muy difícil de superar pero te hemos preparado una lista de 5 de las películas que más ganas tenemos de ver e ir inyectando un poco más “hype” para lo que está por venir en 2020…

UNDERWATER (Fecha de estreno: 31/01)

Bajo la mano del director the La señal, William Eubank, en Underwater, Kristen Stewart será la Teniente Ripley para la nueva generación en este thriller que se desarrolla a unos 15 kilómetros de profundidad bajo el mar. Un grupo de científicos que trabajan en un laboratorio subterráneo se verán sorprendidos por un gran terremoto. A partir de ese momento deberán hacer lo posible para salir con vida del lugar ya que algo ha despertado en el fondo del mar.

EL HOMBRE INVISIBLE (Fecha de estreno: 28/02)

A pesar de haber querido seguir con otra película de acción tras el éxito de Upgrade, Leigh Whannell vuelve a sus raíces con una versión modernizada del cuento clásico, El hombre invisible. Cecilia (Elisabeth Moss) rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a sospechar de que en realidad sigue vivo.

GRETEL Y HANSEL (Fecha de estreno: 17/04)

Aquí Oz Perkins (La enviada del mal, Soy la bonita criatura que vive en esta casa) adapta un famoso cuento de hadas en una película de terror en su estado más puro: Debido a la falta de recursos y al creciente miedo que les produce su padrastro, Gretel y Hansel deciden huir del pueblo en busca de un futuro mejor. En el bosque llegan a la cabaña de Holda, una simpática mujer que decide acogerlos. Al principio disfrutan de la abundancia de comida y los juegos, pero pronto se dan cuenta de que algo no acaba de encajar. Lo que Gretel y Hansel no pueden imaginarse es que en esa cabaña tendrán que enfrentarse a sus peores miedos si quieren sobrevivir.

ANTLERS (Fecha de estreno: 17/04)

Sin duda una de las cintas más esperadas del año, Guillermo del Toro produce este título dirigido por Scott Cooper (Black Mass) que relata como en una pequeña ciudad, una profesora (Keri Russel) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubre que el joven esconde un oscuro secreto que podría tener consecuencias fatales.

ANTEBELLUM (Fecha de estreno: 24/04)

De los productores de Déjame Salir llega la película debut del dúo de directores/guionistas Gerard Bush y Christopher Renz. Antebellum sigue a Verónica Henley (Janelle Monáe), una escritora de éxito que se encontrará atrapada en una terrorífica realidad y debe descubrir un increíble misterio antes de que sea demasiado tarde.

Si te elige, nada puede salvarte…..

CANDYMAN (Fecha de estreno: 12/06)

La reputación de Candyman como una de las mejores películas de terror de los años 90 ha sido suficiente para llamar la atención de uno de los maestros del terror de esta era, Jordan Peele. Ahora está ayudando, como productor, a llevar a la gran pantalla una secuela espiritual de la cinta original. Esta nueva versión ha sido dirigida por Nia DaCosta (Little Woods) a partir de un guión de Peele y su socio de Monkeypaw Productions, Win Rosenfeld. También parece que el propio Candyman original, Tony Todd, podría tener un papel en la cinta.

LAST NIGHT IN SOHO (Fecha de estreno: 25/09)

La primera película de terror puro del director británico Edgar Wright ha sido descrita como un thriller psicológico influenciado por títulos como Repulsión y Amenaza en la sombra. Co-escrito junto a Krystyn Wilson-Cairns (1917) y protagonizada por Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy, Last night in Soho sigue a una joven, apasionada por el diseño de moda, que tiene el poder de viajar en el tiempo hacia los años 60 donde se encuentra con su ídolo, un aspirante a cantante. Pero el Londres de los 60 no es lo que parece, y el tiempo parece desmoronarse con unas consecuencias que no dejará a nadie indiferente…

YOU SHOULD HAVE LEFT (Fecha de estreno: aún sin confirmar)

Y acabamos con una cinta dirigida por David Koep (El último escalón) que le reúne con Kevin Bacon de nuevo. En ella, un guionista de éxito (Bacon) se retira para trabajar a una remota cabaña en los Alpes para trabajar en la secuela de su película. Le acompaña su joven esposa y su hijo de 6 años. Pero una vez allí comenzarán a ocurrir cosas inexplicables… Basándonos en la combinación exitosa de Koep y Bacon en El último escalón estamos esperando este estreno con muchas ansias.