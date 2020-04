Los 5 bebés más aterradores del cine

No tienes que ser un millennial sin hijos en Disney World para tener miedo de los niños. Hay todo un subgénero de cine de terror que aprovecha de la infantofobia – miedo a los pequeños.

Cada 2 de mayo se celebra el Día del Bebé, una fecha establecida para celebrar a los más pequeños de nuestra especie y a todas las maravillas que traen con ellos – y quizás algunas tribulaciones – aunque esperamos que nadie haya sufrido tanto como los personajes de las películas en la lista que hemos preparado para hoy. Sin más dilación, para celebrar a los seres (aparentemente) más inocentes de la faz de la tierra, presentamos diez de las películas más aterradoras que se centran en el «milagro» de la vida.

LA SEMILLA DEL DIABLO (1968)

El bebé en LA SEMILLA DEL DIABLO apenas aparece en pantalla, pero eso no le impidió convertirse en un icono del terror, con sus adorables ojitos de demonio. No tiene que matar a un cuarto lleno de médicos o arrastrarse por el techo porque es el bebé de Satanás, y tiene un cuarto lleno de fieles seguidores dispuestos a hacer todo lo que el bebé demoníaco les pida.

Basada en el best seller del escritor Ira Levin y protagonizada por una jovencísima Mia Farrow, el brillante «enfant terrible» polaco, Roman Polanski (34 años en aquella época) optó por sugerir en vez de enseñar, creando una atmósfera realmente malsana.

ESTOY VIVO (1974)

Y a continuación tenemos lo que es quizás el bebé asesino más infame del cine, que pertenece a este clásico de 1974 sobre un bebé deforme que, sin explicación alguna, ha nacido con instintos asesinos. El día de su nacimiento, escapa del hospital y los padres del niño empiezan a ser el centro de la atención pública. Los fans del cine de terror vuelven una y otra vez a esta cinta gracias a la participación del mago del maquillaje Rick Baker. Él creó la marioneta del bebé monstruo con colmillos que se usa en la película.

BRAINDEAD: TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO (1992)

La comedia de terror más reconocida de Peter Jackson de mucho antes de sus días de El Señor de los Anillos relata el intento de un tipo desafortunado de contener un brote de zombis encerrando a su madre zombi y a sus víctimas en el sótano de su casa. Uno de los zombis tiene un bebé zombi, y ese bebé resulta ser bastante problemático, pero también bastante divertido si te gusta este tipo de cosas.

AMANECER DE LOS MUERTOS (2004)

Para Andre (Mekhi Phifer) y su esposa embarazada, Luda (Inna Korobkina), la felicidad de ser padres esta interrumpida cuando un apocalipsis de zombis estalla en el mundo entero. Por desgracia, Luda es mordida y Andre no tiene más remedio que atar a su esposa infectada a una cama con la esperanza de que salga el bebé antes de que ella se convierta en un zombi. Como era de esperar, Luda muere pero vuelve para dar a luz a una hija preciosa que ya es una muerta viviente y lo último que le interesa es beber leche materna.

PREVENGE (2016)

Alice Lowe, quien escribió, dirigió y protagonizó la película, interpreta a una mujer embarazada que recibe órdenes de su feto para asesinar a la gente que se cruza en su camino. La decisión de Lowe de utilizar el embarazo como metáfora de la pérdida de control de una mujer se resume sucintamente en un comentario que hizo sobre el embarazo en la campaña de prensa para la película: «La naturaleza hace que mi regla venga cada mes. La naturaleza me da dolores cada mes. La naturaleza desgarra mi cuerpo cuando doy a luz. Hay sangre. Hay muchos gritos. Es toda una transformación para la mujer. Si eso no es lo más parecido a una película de terror, no sé qué lo es.”