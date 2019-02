Los 5 ordenadores más temidos del cine de terror

Los villanos en Hollywood suelen ser zombies, vampiros y, en ocasiones, ordenadores. De hecho, la primera máquina que fue utilizada en una película para controlar a los humanos fue en 1927, en METRÓPOLIS. Desde entonces, el uso de inteligencias artificiales con instintos asesinos, malvadas o defectuosas en el séptimo arte ha ido a más y en diferentes versiones. Desde el clásico ordenador y robot con aspecto de persona, hasta hologramas diabólicos.

Siempre hemos tenido una delicada relación con la tecnología y estas películas abordan esa relación mejor que la mayoría. Antes de empezar nos sentimos obligados a preguntaros si ¿tienes un trozo de cinta adhesiva cubriendo la cámara de tu ordenador? Es que, quizás lo hagas después de leer nuestra lista de hoy…

VIRTUOSITY (1995)

El ordenador malvado: Un asesino en serie de realidad virtual, SID 6.7 (Russell Crowe) ha sido señalado como objetivo por el Teniente Parker Barnes (Denzel Washington).

Pero, por supuesto, no tarda en transformarse en un androide regenerador, lo que significa que tiene aún más poder que antes. Pero eso también lo hace falible…

Ten cuidado si tuitea: [email protected] Solo porque llevo todo el peso de la felicidad que me hace sentir pensar como matar a su familia no significa que no pueda seguirme.

EL LEGADO DEL DIABLO (1981)

El ordenador malvado: Bueno, técnicamente el ordenador en sí mismo no hace nada malvado, pero se usa para fines malvados en esta cinta divertida, por lo que lo hemos tenido que incluir en esta lista.

Cuando el marginado Stanley Coopersmith (Clint Howard) usa su ordenador para traducir magia negra, el ordenador se convierte en una herramienta para deshacerse de cualquier persona que se interponga en su camino.

Ten cuidado si tuitea: El ojo de un tritón y el dedo de un hombre muerto. Revuelva bien antes de añadir la pelusa del gigante.

LEMMY CONTRA ALPHAVILLE (1965)

El ordenador malvado: A Alphaville, una ciudad futurista situada en otro planeta, llega el periodista Ivan Johnson, siguiendo la pista del profesor Von Braun. Los otros agentes que le han precedido, Dick Tracy y Flash Gordon, han muerto. Von Braun, apodado Nosferatu, es el creador de Alpha 60, una máquina que ha abolido la emoción y la individualidad que constituye un problema grave ya que son los componentes básicos de la humanidad.

Y por si eso fuera poco, también tiene una voz de lo más espeluznante.

Ten cuidado si tuitea: ¿Qué sentido tiene tuitear? Todo ya está dicho, siempre que las palabras no cambien sus significados, y los significados no cambien sus palabras.

SUEÑOS ELÉCTRICOS (1984)

El ordenado malvado: Este es especialmente inquietante porque empezó la vida como una Computadora Doméstica corriente hasta que, tras un desafortunado incidente con una botella de champagne, toma conciencia de sí mismo, y se considera un ser vivo. La cosa se complica aún más por la presencia de la vecina de Miles, Madeline Robistat (Virginia Madsen), por cuyo corazón ambos, Miles y su ordenador, pelearán…. Como curiosidad: Bud Cort (la voz del ordenador) interpretó su papel metido dentro de una caja en el estudio de grabación, ya que no se les permitió a los actores que le vieran mientras se rodaba la película.

Ten cuidado si tuitea: abrázame, sujétame, apriétame y lameme/ Cariño, te quiero… a 55 megabits por segundo.

COLOSSUS: EL PROYECTO PROHIBIDO (1970)

El ordenador malvado: un superordenador responsable de supervisar el sistema de armas nucleares estadounidenses que acaba contactando con su similar soviético.

Ambos ordenadores insisten en ser unidos y, tras hacer unos arreglos para preservar información confidencial, ambos países aceptan. Sin embargo, esta unión acaba creando un nuevo problema: ambos ordenadores amenazan con soltar los misiles nucleares si alguno de los dos es desactivado.

Ten cuidado si tuitean: Obedéceme y vive. Deja de seguirme en Twitter y muere. La decisión es tuya.