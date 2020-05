Los profesores más temibles del cine

Los profesores desempeñan un papel fundamental en la educación y la forma de vida de los niños: los futuros líderes de los países de todo el mundo. Si bien puede haber profesores que no son tan buenos, por lo general los mejores profesores son profesionales amables, pacientes, trabajadores, dedicados y comprensivos que se dedican a orientar la vida de los niños en un sentido positivo.

Son muchas las personas que dejan a sus hijos en manos de los profesores que tienen una influencia diaria en sus vidas. Por eso existe el «Día de Apreciación de los Profesores». Dicho esto, si las películas de terror son algo a lo que atenerse, en ocasiones no siempre es la solución más adecuada dejar a los niños en manos de los profesores, como queda demostrado en la siguiente lista, para celebrar el Día de Apreciación de los Profesores (05 de mayo)…

CURSO DE 1999 (1990)

En el año 1999, las bandas se han convertido en un problema tan grave que algunas ciudades viven en la anarquía, sin control. En Seattle, profesores robot se han introducido secretamente en las escuelas más conflictivas para controlar a los alumnos.

Dirigida por Mark L. Lester quien llegó a la fama como COMMANDO, la acción en CLASE DE 1999 es espectacular con persecuciones de coches, explosiones y peleas cada pocos minutos. No pierde el tiempo en arrancar y se mueve a buen ritmo hasta el final explosivo. Hay algunas escenas fantásticas de muertes y a veces no estás seguro de si reír o sentirte incómodo, pero eso hace que la película sea aún más disfrutable. Es cierto que algunos de los efectos de los robots han quedado un poco anticuados, pero hemos visto cosas peores y siempre nos encanta volver a visitar esta joya perdida.

THE FACULTY (1998)

En la época tras el boom de los slashers después del éxito de SCREAM, el thriller de ciencia ficción mezclado con elementos de los slasher THE FACULTY era todo un soplo de aire fresco a pesar del hecho de que seguía la misma línea de un grupo de estudiantes en peligro como ya habíamos visto en películas como SCREAM y SÉ LO QUE HICISTEIS EL ÚLTIMO VERANO. Dirigido por Robert Rodriguez y escrito por Kevin Williamson, la cinta se desarrolla en una escuela de mugrientas paredes, anticuados libros de texto y profesores quemados. No hay dinero para excursiones ni para ordenadores nuevos ni para el departamento de Música. Como todos los adolescentes del mundo, han de vérselas con unos padres que no los entienden, con unos profesores que los subestiman y, además, con sus activas hormonas. Lo que ignoran es que están a punto de enfrentarse con algo que nunca podrían haber imaginado. Quienes vuelvan a revisar THE FACULTY apreciarán que trataba de ofrecer algo nuevo sin desviarse demasiado para no olvidar que tipo de película era.

SECUESTRANDO A LA SRTA. TINGLE (1999)

Tan solo un año después de THE FACULTY Kevin Williamson regresó a la gran pantalla, escribiendo y dirigiendo otra cinta ambientada en un colegio. En un principio, se titulaba «Matando a Mrs. Tingle», pero se retrasó y se retituló debido al escándalo sobre la violencia adolescente en el cine después de la Masacre del instituto Columbine.

La cinta sigue a tres estudiantes que se verán abocados a una situación inesperada con respecto a una profesora muy estricta y sin sentimientos (Helen Mirren). A pesar de no ser una gran película en comparación de la gran mayoría de las cintas escritas por Williamson, se sigue disfrutando bien, principalmente, gracias a la matizada interpretación de Helen Mirren como una mujer un tanto excéntrica y a la vez muy inquietante.

MEDLEY (2000)

Esta divertida película satírica, con momentos de gore, es una variante del cine de terror que se desarrolla en las aulas, donde los estudiantes tratan de salvarse ante la amenaza de unos profesores desequilibrados y en busca de sangre. Los alumnos de este colegio italiano se enfrentan a los profesores y empiezan a mutilar a los más débiles con motosierras y pistolas creando una situación desesperada y sádica. Distribuida por Troma, esta cinta slasher de bajo presupuesto es mundialmente conocida por la abundancia de sangre y su estilo descabellado.

LESSON OF THE EVIL (2012)

Esta cinta de Takashi Miike nos cuenta la historia de Hasumi Seiji, un profesor muy querido por sus alumnos y de plena confianza para sus compañeros, que en realidad es un psicópata, nació sin la capacidad de empatizar con los demás. Aun así todo va bien, en su vida personal y profesional, intenta pasar desapercibido y vivir una vida más o menos normal, hasta que empieza a ser intimidado, a tener diversos problemas en el trabajo, en el instituto, determinando que la única forma para resolverlos es asesinar a sus alumnos uno por uno. Si bien la película dura algo más de lo que quizá debiera, sigue siendo una cinta muy entretenida y espectacular dentro de este subgénero específico.