Los sábados por la noche la protagonista es Blumhouse

DARK le dedica las noches de los sábados de mayo a la productora de moda Blumhouse en su especial Inside Blumhouse.

En poco más de una década Jason Blum se ha convertido en uno de los 3 productores más importantes de Hollywood. Su productora Blumhouse ha conseguido producir más de 40 películas y series de televisión y la mayoría de los títulos han conseguido ser notables éxitos comerciales.



Su modelo de producción se basa en producir películas de muy bajo presupuesto (casi siempre con la participación de importantes talentos) y lanzarlas a través de grandes estudios. Se podrían enumerar grandes sagas como Paranormal Activity, The Purge, Insidious o Sinister. Además, el estudio ha conseguido tres nominaciones al Oscar a la mejor película con Whiplash, Get Out o Blackkklansman.

Las cuatro películas que puedes disfrutar los sábados de mayo por la noche son las siguientes:

Sábado 4 – Sinister (2010)

El escritor Ellison Oswalt se muda con su familia a una pequeña localidad de Pennsylvania para poner en marcha un nuevo libro que le permita volver a saborear las mieles del éxito diez años después de su último superventas, Sangre en Kentucky. La idea central de su nueva obra parte del caso real de una familia que murió ahorcada en el jardín de la casa a la que se han mudado. Solamente se salvó la pequeña Stephanie, que desapareció sin dejar rastro. Nada más llegar, Ellison descubre en el desván una caja que contiene unas cintas domésticas rodadas en súper 8 que recogen una serie de espeluznantes ejecuciones, entre ellas la de los antiguos propietarios de la casa. La investigación pondrá a Ellison y a su familia al límite.

Sábado 11 – Sinister 2 (2015)

Los gemelos de nueve años, Dylan y Zach Collins se han mudado junto a su madre Courtney a una casa rural en Illinois. El hogar y la propiedad están lo suficientemente aisladas como para esconderse del peligroso marido de Courtney, Clint. Lo que desconocen es que la propia casa está marcada por la muerte. El antiguo oficial de policía, ahora detective privado, está convencido de que la casa es el próximo lugar de manifestación para el Bughuul pero al encontrar a Courtney y los gemelos allí, se da cuenta del peligro que corren por culpa de Clint, por lo que deberá ayudarles antes de poner en marcha un plan de ataque contra el Bughuul. De lo que no son conscientes es de que los niños fantasmas llevan tiempo inquietando a Dylan con sus perturbadoras películas caseras, cada cual más siniestra que la anterior.

Sábado 18 – Los elegidos (2013)

La vida de una pareja que vive en los suburbios se convierte en una pesadilla cuando una aterradora presencia alienígena entra en su casa cada noche para acechar a sus hijos. Cada vez más aislados de unos amigos y vecinos que dudan de los hechos, la pareja se verá obligada a solucionar el problema por sus propios medios para salvar a su familia.

Sábado 25 – Insidious: Capítulo 3 (2015)

Quinn Brenner, una adolescente, le pide a la vidente Elise Rainier que la ayude, pero ella se niega a remover hechos de su infancia. Quinn comienza a notar que ocurren fenómenos paranormales en su casa. Después del ataque violento de un demonio, su padre regresa y ruega a Elise que use sus poderes para contactar con el más allá con la esperanza de detener los feroces ataques demoníacos.