Más hoteles malditos que te harán huir aterrorizado

Ha tardado pero, por fin, ha llegado el verano y con él las vacaciones que llenan de risas y juegos nuestras calles y piscinas, pero también las recurrentes noticias de atascos y plena ocupación de hoteles y apartamentos. Como es de suponer, estaréis todos como locos buscando el lugar ideal para pasar unas vacaciones inolvidables y aquí en DARK damos por hecho que nuestros lectores prefieren pasar su tiempo libre disfrutando de experiencias y aventuras algo fuera de los circuitos habituales y, si eso implica sensaciones angustiosas, mejor todavía. Por lo tanto, hemos buscado entre cielo y tierra para encontrar algunas de los hoteles más perturbadores del planeta.

Aparte de poder compartir alojamiento con los huéspedes normales y corrientes (los que todavía siguen respirando), aquí también encontrarás todo tipo de apariciones, misterios y mitos para vivir unas experiencias de lo más terroríficas.

Si te atreves a seguir leyendo, prepárate para pasar unas vacaciones de muchísimo miedo…

EL QUEEN MARY – Los Ángeles (Estados Unidos)

Este enorme barco fue construido en 1937 para transportar las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial pero hoy en día es un lujoso hotel, mundialmente conocido por los acontecimientos extraños que han experimentado sus huéspedes.

Se han contado hasta 55 fantasmas distintos en sus camarotes y zonas comunes. Son varios los lugares donde se manifiestan los hechos paranormales: por ejemplo, la puerta 33 de la sala de máquinas, donde murió un joven maquinista aplastado y cuyo espíritu ronda la zona, o la guardería, donde falleció, sin causa alguna, un bebé al poco tiempo de nacer. Pero “La mujer de blanco” es la aparición más conocida, ya que se puede ver bailando en el salón con un largo vestido.

HOTEL CHELSEA – Nueva York (Estados Unidos)

El Hotel Chelsea es un famoso hotel por el cual han pasado numerosos artistas, músicos y escritores que hicieron del hotel un centro cultural y artístico del mundo bohemio de Nueva York.

La verdad es que es poco común tener muchos espíritus famosos en un mismo lugar, pero esto es lo que sucede en este hotel. El fantasma más famoso del célebre Hotel Chelsea es el poeta Dylan Thomas, que murió allí tras una noche de beber demasiado. En el octavo piso puedes encontrarte con el fantasma del novelista Thomas Wolfe. Y si coges el ascensor del este del hotel te recibirá el mismísimo Sid Vicious, líder de los Sex Pistols (en 1978 su novia, Nancy Spungen apareció muerta en la habitación 100 tras desangrarse por haber sido apuñalada en el abdomen. Estaba tirada en el baño de la habitación, en ropa interior. Tenía tan solo 20 años).

BLACK SWAN INN – Stonehenge (Reino Unido)

Hay muchas posadas de carretera por todo Inglaterra que se llaman THE BLACK SWAN pero ninguna quizás tiene tanta historia como la que se encuentra en el condado de Wiltshire, cerca de uno de los puntos más energéticos del mundo.

El hotel fue construido en 1732, aunque aprovechando una construcción mucho más antigua, y está situado frente a una plaza donde estaba la horca de la ciudad. Se cree que el actual salón de eventos servía como una sala de justicia donde se juzgaba a las personas condenadas a muerte. Aseguran que es uno de los hoteles más encantados del mundo, y los empleados aseguran haber visto a una mujer con vestido largo atravesar los muros de los pasillos.

PARADO DE CARDONA – Barcelona (España)

Hay que tener mucho valor, o poca fe en lo esotérico, para alojarse en la habitación 712 de este impresionante castillo en lo alto de un promontorio ya que los muebles se mueven solos y algunas camareras juran haber visto a un caballero medieval deambular y a una doncella vestida de época sollozando.

La susodicha habitación sólo está disponible bajo petición expresa ya que, tras escuchar los historias de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarla al público. Sea cierta o no la leyenda, nos atrevamos o no a dormir en la habitación 712, lo cierto es que no se puede dejar pasar la oportunidad de visitar este maravilloso castillo.

HOTEL LE PAVILLON, Nueva Orleans (Estados Unidos)

En este hotel que abrió sus puertas al público en 1907, pasan tantos episodios sobrenaturales que tuvieron que contratar los servicios de agencias investigadoras de fenómenos paranormales.

“Vete, por favor” y “Te estoy observando”, son algunas de las frases que se escuchan cuando los huéspedes se alojan en el hotel. Ubicado en el centro de Nueva Orleans, es uno de los edificios más visitado por los “cazafantasmas”, ya que desde el momento de su inauguración ha recibido más de 100 visitantes del más allá.

El hotel Le Pavillon tiene las puertas abiertas para cualquier persona pero, al llegar, te advierten sobre las presencias paranormales: “Si oyes o ves algo fuera de lo normal, no nos pidas la hoja de reclamaciones. ¿De acuerdo?”.

Ahora te toca a ti. ¿Conoces algún otro hotel encantado para añadir a la lista?

