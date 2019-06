Mujer encuentra a su ex novio viviendo en su ático

¿A quién no le da miedo la idea de que alguien pueda entrar en casa con intenciones maliciosas?

Es precisamente por esa razón que cualquier crujido o golpe fuerte nos deja con el corazón en la garganta y el estómago encogido cuando nos encontramos solos en casa. La noticia de hoy parece sacada de una película de terror ya que resulta bastante semejante a las narrativas de cintas como HOUSEBOUND, HANGMAN o la nueva película de Adam Randall, I SEE YOU. Pero realmente ocurrió.

Una residente de Pittsburgh dice que su vida jamás volverá a ser la misma después de descubrir que su ex novio había estado viviendo en su ático tras varias semanas ignorando varios extraños signos de actividad en su casa. A pesar de pensar que su ex novio, Cary Cocuzzi, podría estar detrás de algunas ocurrencias extrañas, la mujer decidió ignorar sus miedos, pensando que solo eran paranoias suyas.

Por ejemplo, en una ocasión, se dio cuenta que alguien había dejado la tapa del váter levantada – algo un poco raro ya que solo compartía la casa con sus hijas. En otro momento encontró una manta en el sótano de la casa. En ese momento, pensó en llamar a la policía, pero cambió de opinión: «Sabía que esa manta no había estado allí. Lo sabía. ¿Pero qué podía hacer? Ya tenía la orden de alejamiento contra él. Y ¿cómo voy a llamar a la policía para decir que hay una manta en mi ático. No quería parecer paranoica, pero debería haber confiado en mis instintos porque tenía razón«.

Pero la mujer debería haber hecho caso a sus instintos ya que acabo encontrándose con su ex novio en medio de su habitación tiempo después. Nada más verla abrir la puerta, Cocuzzi corrió hacia ella y la agarró por la cara. Por suerte, la mujer consiguió salir corriendo y pidió a sus vecinos que llamaran a la policía.

Cuando llegaron, encontraron al ex novio dentro de la casa escondido debajo de una pila de ropa. Les dijo a los oficiales que había estado durmiendo en el ático porque «estaba cansado de vivir en la calle y quería un lugar donde quedarse». Cocuzzi fue acusado de asalto y restricción ilegal. Por ahora la mujer ha asegurado a los medios que está aliviada de que sus dos hijas no se encontraban en la casa cuando pasó lo que pasó, pero a la vez se siente increíblemente violada y lo que más le preocupa ahora es lo que puede suceder cuando su ex salga de la cárcel.

