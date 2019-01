¿Quién dijo que la jubilación iba a ser aburrida? Las 5 mejores películas de terror de tercera edad

En la mayoría de las películas, las personas de edad avanzada son dulces, sabias y, por lo general, tienen muchas ganas de compartir historias y consejos interesantes para las generaciones más jóvenes. Sin embargo, hay algunos individuos que resultan ser realmente espeluznantes. ¡Personas que pueden ser tías, tíos, abuelos o vecinos! Nadie está a salvo. Con el tiempo, ha habido muchas películas de terror que han dejado su huella por escoger a individuos tan inofensivos para luego convertirlos en monstruos asesinos. Pongámosla en perspectiva… Perderías la cabeza si supieras que la encantadora anciana que vive en el mismo bloque que tu es en realidad una asesina en serie.

Con esto en mente, lo que sigue es nuestra lista de las 5 mejores películas de terror protagonizadas por las personas de edad avanzada más inquietantes de la historia del cine.

¿QUÉ FUE DE LA TÍA ALICE? (1969, Lee H. Katzin)

Aprovechando el éxito de “¿Qué fue de Baby Jane?”, Hollywood se lanzó a producir en masa películas de antiguas glorias despedazándose en pantalla y ¿Qué fue de Tía Alice? es una de ellas.

Una serie de inquietantes acontecimientos tienen lugar en la casa de la viuda Claire Marrable. Desde hace algún tiempo, las distintas amas de llaves que han trabajado a su servicio han desaparecido misteriosamente. Todas tenían algo en común: poseían recursos económicos y no tenían parientes cercanos. Cuando llega la siguiente ama de llaves quiere saber que ha sido de la anterior, que era amiga suya.

Geraldine Page hace un gran papel como la viuda Claire Marrable, llena de histrionismo, con la emotividad a flor de piel, de movimientos inquietos, muy expresiva, aunque muy calculadora y capaz de matar sin el menor remordimiento y saber ocultarlo, a una empleada tras otra. En resumidas palabras, es más mala que el cianuro y el arsénico combinados.

THE BROTHERHOOD OF SATAN (1971, Bernard McEveety)

Esta película pretendía causar escozor en la audiencia ya que ponía en entredicho el libre albedrío en Estados Unidos. Así que entre aquelarres, personajes despreocupados, otros más sumamente hundidos en temas anticristianos y niños tétricos, se desarrolla una trama en la que una congregación satanista de personas de tercera edad secuestra niños y los usa como escudo receptor de las almas y las maldiciones a las que se someten. Ante ello, Ben, padre de una de las niñas secuestradas, se niega a creer que la magia existe a pesar de ver con sus propios ojos la violencia y locura satánica.

THE BROTHERHOOD OF SATAN es una de las grandes cintas sobre sectas satánicas rodadas en la década de los 70. Algo olvidada hoy en día, es una película a reivindicar y muy recomendable. “¡Entra! ¡Entra, niños!”

ABUELAS RABIOSAS (1988, Emmanuel Kervyn)

Con la siguiente en la lista estamos ante una inolvidable comedia de terror de Bélgica que fue distribuida por la productora Troma, responsable del mítico Vengador Tóxico.

Es una cinta que está en la misma sintonía que los primeros títulos de Peter Jackson como BRAINDEAD: TU MADRE SE HA COMIDO A MI PERRO, y por supuesto POSESIÓN INFERNAL de Sam Raimi.

Lo más divertido de esta propuesta es que es una comedia de humor negro desternillante. Es cierto que las abuelas rabiosas cometen actos atroces pero todo es tan delirante que logran sacarte varias carcajadas. Y ahí reside el atractivo de esta propuesta. Todas las situaciones están desarrolladas con un enfoque grotesco donde es imposible tomarte la trama en serio.

BUBBA HO-TEP (2002, Don Coscarelli)

Muchos dicen que Elvis Presley fingió su muerte en 1977 para poder disfrutar de una vida anónima y desde entonces han sido diversas las teorías sobre que ha estado haciendo El Rey. Una de las más interesantes la contó Joe R. Lansdale en un relato titulado “Bubba Ho-Tep” que el mismísimo Don Coscarelli convirtió en un guión, que luego dirigió con fantásticos resultados:

Elvis Presley (Bruce Campbell) pasa sus últimos años de vida en un asilo de ancianos bajo el nombre Sebastian Haff. No tiene precisamente una existencia feliz: vive lamentando haber dejado a su mujer, preguntándose quées de la vida de su hija y le ha salido un bulto sospechoso en el pene. Su único amigo allí es Jack (Ossie Davis), un hombre convencido de que es JFK y que ha sido víctima de una conspiración orquestrada por extraterrestres. Por si fuera poco, Elvis y Jack descubren que una momia milenaria está asesinando a los residentes del asilo absorbiendo la poca fuerza vital que les queda. Sólo ellos dos, con la ayuda de andadores y sillas de ruedas, se enfrentarán a la maléfica momia.

Coscarelli mezcla terror y comedia de forma soberbia además de crear una interesante reflexión sobre como tratamos a la vejez en la sociedad actual. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente esta pequeña joya, por su argumento terrorífico, sus toques de comedia y, sobre todo, su contenido dramático.

THE TAKING (2014, Adam Robitel)

THE TAKING de Adam Robitel (INSIDIOUS: LA ÚLTIMA LLAVE) no sólo proporciona uno de los conceptos más singulares y fascinantes en esta lista, sino también una de las actuaciones más espeluznantes que hemos podido ver en el cine. Grabada en forma de un documental estudiantil, la periodista protagonista es una estudiante de medicina quien ha recibido una beca para grabar la vida diaria de un paciente en las primeras etapas de Alzheimer, en este caso Deborah Logan (Jill Larson). Deborah no quiere saber nada del equipo de estudiantes grabando cada movimiento que hace, pero su hija, motivada por el dinero que recibirán a cambio, logra convencerla para seguir adelante.

La verdadera estrella de la película es Larson quien, a primera vista, parece una chica de oro feliz y afable hasta que comienzan a surgir serias dudas sobre qué es lo que realmente le está sucediendo…

Pese a que la idea de un documental sobre una anciana que sufre Alzheimer pueda sonar a todo menos terrorífica, te podemos garantizar que Deborah Logan es una película inolvidable…