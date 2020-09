Se7en: La oscura obra maestra de David Fincher 25 años después

Creemos que es imposible explicar la influencia sísmica que ha tenido el thriller oculto Se7en de David Fincher en la industria del cine. Incluso ahora que sabemos qué hay dentro de la caja, SE7EN jamas pierde importancia.

La cinta sobre un asesino en serie que toma los «Siete Pecados Capitales» como punto de referencia para sus crímenes, se estrenó en cines hace 25 años (22 de septiembre). Fue, en cierta medida, un éxito inaudito: tenebroso y macabro, con un final deprimente y con unos de los escenarios más sombríos que habíamos visto desde BLADE RUNNER

También cabe destacar que ayudó a consolidar el estrellato de su reparto, sobre todo de Brad Pitt, que intentaba deshacerse de su imagen de galán que había conseguido tras LEYENDAS DE PASIÓN el año anterior y EL RÍO DE LA VIDA de 1992. También contó con la presencia de la actriz emergente Gwyneth Paltrow (que comenzó una relación de dos años y medio con Pitt en la película) y el engañoso Kevin Spacey, en su segunda giro final inesperado del año tras LOS SOSPECHOSOS HABITUALES. Y, por supuesto, también dio a conocer al director David Fincher, un hombre ya conocido en el mundo de los videoclips, habiendo dirigido solo una película anterior, ALIEN 3, en 1992.

Realizando más de 300 millones de dólares en todo el mundo, dos tercios de esa cantidad en el extranjero, la película ha sido reconocida desde entonces como un clásico, a la altura de la película ganadora del Oscar con la que se la comparó habitualmente en 1995, «El silencio de los corderos».

Así que, con motivo de su 25º aniversario, Dark ha querido analizar algunos de los elementos desconocidos de la película que generó tanto suspenso en la pantalla que han hecho que SE7EN siga siendo tan importante en la actualidad.

– Esta fue considerada la primera producción «A» para New Line Cinema, demostrando que podían atraer a los directores y a los actores de la «lista A» de Hollywood.

– Guillermo del Toro rechazó la oportunidad de dirigir, porque no le gustaba la visión oscura del mundo que presentaba el guión. También se le ofreció la posibilidad de dirigir la película a David Cronenberg, pero rechazó la oferta.

– El guionista de la película, Andrew Kevin Walker, había imaginado a William Hurt como Somerset en un principio. En las fases iníciales de la producción, se consideró a Al Pacino para el papel de Somerset, pero lo rechazó debido a conflictos de agenda con la película CITY HALL: LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN (1996). Gene Hackman y Robert Duvall también rechazaron el papel. Más tarde, David Fincher creía que Morgan Freeman rechazaría el papel, pensando que le parecería una película «demasiado cutre». Pero era el primero en incorporarse al reparto con ilusión.

-Tanto Sylvester Stallone como Denzel Washington rechazaron el papel de Brad Pitt. Washington explicó a Entertainment Weekly que la película era demasiado «oscura y perversa». Ambos actores se arrepintieron de sus decisiones tras ver la película. Kevin Costner y Nicolas Cage también fueron considerados para este papel.

– David Fincher se quedó encantado con la interpretación de Gwyneth Paltrow en COMO UÑA Y CARNE (1993). Fue su primera elección para interpretar a la mujer de Brad Pitt. Al principio Paltrow no quiso hacer el papel, así que Fincher le pidió a su novio de entonces, Brad Pitt, que la convenciera para que se reuniera con él.

– Val Kilmer rechazó el papel de John Doe.

– Brad Pitt se cayó mientras rodaba la escena en la que Mills persigue a John Doe bajo la lluvia. Un brazo de Pitt atravesó el parabrisas de un coche, por lo que hubo que operarlo. El accidente se tuvo que incluir en el guión. Por casualidad, el guión original incluía un momento en el que el detective Mills se hirió durante la secuencia.

– David Fincher le dijo a su equipo que quería hacer una película en blanco y negro con color. Para ello, recurrió al director de fotografía Darius Khondji, conocido por sus anuncios de perfumes.

– Todos los libros de John Doe eran libros reales que habían sido escritos para la película. Se tardaron dos meses en terminarlos, y costaron unos 15.000 dólares. Según Morgan Freeman, la policía tardaría dos meses en leer todos los libros.

– Para la escena de la gula, se soltaron siete contenedores de cucarachas encima de Bob Mack en el set. Se tuvo que meter algo en los oídos y la nariz para evitar que las cucarachas se metieran dentro. Pero eso no evitó que se metieran en su ropa interior.

– El guión original incluía una extraña mujer enana como parte del equipo forense. Aparecía en cada una de las «limpiezas» tras cada asesinato y ella soltaba insultos y epítetos a Somerset y Mills cada vez que aparecía en las escenas de los crímenes.

– En un principio, los directivos de New Line se opusieron al desenlace de la película, pero David Fincher, Brad Pitt y Morgan Freeman se negaron a hacer la película si se cambiaba el final.