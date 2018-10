Slender Man inspiró a dos niñas a apuñalar a su amiga

Según la leyenda hay un ser con cara pálida y sin rasgos faciales. Alto y delgado, con brazos y piernas extraordinariamente alargados y…tentáculos. “Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva. Se ignora cómo asesina a sus víctimas.” Este ser es Slender Man, un personaje de ficción que puede haber inspirado a dos chicas de doce y trece años a asesinar a una compañera del colegio.

Las chicas Morgan Geyser y Anissa Weier, querían impresionar a Slender Man, así que engañaron a una tercera chica, quien era su amiga, para llevarla a una zona boscosa en Waukesha, Wisconsin. Geyser atacó a su compañera con un cuchillo mientras Weier miró e instó a la otra a continuar. Casi milagrosamente, la niña fue capaz de arrastrarse entre los árboles hasta que un ciclista la encontró.

Al ser arrestadas las chicas confesaron a las autoridades que conocieron a esta criatura en Creepypasta.wikia.com, un sitio web de historia de terror. “Lo hice para que supieran que Slenderman existía. De no hacerlo, [Slenderman] hubiera matado a mi familia”, fueron las declaraciones de Morgan Geyser y Anissa Weier después de ser arrestadas. De una u otra forma, a ambas les seducía la recompensa de pasar el resto de sus vidas viviendo en su mansión.

Entre las pruebas encontradas en la escena del crimen había una lista elaborada por las niñas con las cosas que necesitarías para sobrevivir en el Bosque Nacional de Nicolet, destino al que planeaban llegar tras el asesinato y donde creían que se encontraba la casa de Slenderman:

La lista incluía:

Gas de pimienta

Mapa del bosque

Cámara

Spray

Tarta de queso

La voluntad de vivir

Armas (cuchillo de cocina…)

Linternas

Los fiscales encargados del caso aseguraron que ambas niñas creían que Slenderman era un personaje real y, según el testimonio de ambas menores, actuaron porque él habría amenazado a sus familias. Al oír estas noticias, el autor anónimo de Creepypasta Wiki ofreció sus condolencias a la víctima y su familia pero dijo que su página web no puede ser vista como la culpable de dichos sucesos. “La mayoría de la gente que ha visto cosas como Hannibal no se han convertido en asesinos en serie”, destacó en un comentario. “Yo no creo que sea culpable Slender Man o ningún relato de terror respecto a lo sucedido. Recuerdo haber leído muchas historias de miedo y visto películas de terror cuando era niño y aunque me dieron pesadillas, nunca tuve deseos de asesinar a mis amigos”.

En diciembre del año pasado, un juez sentenció a Geyser y Weier a 25 años en un hospital psiquiátrico pero los fiscales presionaron para que se le aplicara la máxima pena posible para Geyser porque ella aún escuchaba voces y eso suponía un peligro. Como consecuencia, Geyser estará ingresada en una clínica mental durante 40 años.

En Enero, HBO estrenó un documental llamado BEWARE THE SLENDER MAN, que ahonda en la historia familiar de las niñas. Y este mes ha salido otra película de terror psicológica con el SLENDER MAN como icono, lo que ha dejado críticas por parte de los familiares de las chicas implicadas.

“Es absurdo que quieran hacer una película como esta. Populariza una tragedia, eso es lo que está haciendo. No estoy sorprendido, pero en mi opinión es extremadamente de mal gusto. Lo que estamos haciendo es extender el dolor por el que estas tres familias están pasando”, comentó Bill Weier, el padre de Anissa….