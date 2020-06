The Ring (La Señal): ¿Quién (o qué) creó La Cinta Maldita?

Las cintas VHS eran el sello que caracterizaba la forma de ver las películas durante nuestra juventud, llevándonos las últimas películas a casa desde nuestro videoclub local para una noche de diversión y entretenimiento familiar. Y aunque los días de las cintas del videoclub ya han quedado atrás, seguimos recordando de esa época dorada cada 7 de junio con el día del reproductor de cintas de video para hacernos recordar y apreciar un poco de la nostalgia de la tecnología de antaño.

Para celebrar los reproductores de cintas de video, hoy queremos ahondar en la historia de una de las más inquietantes e intrigantes cintas de video en la historia del cine: esa famosa grabación en la saga de THE RING.

THE RING es una de las cintas de terror más exitosas de los comienzos de la década del 2000. Sin embargo, aún existe cierto misterio en torno a quién realmente creó la famosa cinta maldita sobre la que se centra la historia.

La historia de THE RING ya se ha convertido en algo mítico dentro del mundo del cine de terror. Una extraña cinta de vídeo con imágenes perturbadoras tiene la capacidad de desatar una maldición mortal sobre quien la vea que los acaba matando en siete días, a menos que hacen una copia de la cinta para transferir la maldición a otra persona. Si eso fuera poco, la maldición toma la forma de un fantasma malévolo, Samara Morgan, que sale de la pantalla del televisor el séptimo día, dejando las caras de sus víctimas tan retorcidas como una máscara de terror. Lo que hace que la historia sea tan aterradora es que la cinta parece haber salido de la nada.

Mientras que el misterio de los orígenes de la cinta maldita es parte del atractivo de la película, toda buena historia de terror necesita ciertas pistas para que sus fans puedan reflexionar y discutir.

Con el fin de intentar explicar cómo llego a existir la cinta, debemos explorar los orígenes de Samara más a fondo. En THE RING se sugiere que Samara es una fuerza natural del mal. No se convirtió en una chica malvada, sino que nació así. Al igual que LA PROFECÍA o LA SEMILLA DEL DIABLO, Samara nació con habilidades sobrenaturales y un espíritu vengativo que la diferencian de los niños normales. A medida que crecía, se hizo evidente lo peligrosa que era cuando empezó a usar sus habilidades psíquicas para lastimar a los animales. Anna, su madre adoptiva, acabó matando a Samara tirándola al infame pozo. Pero Samara no murió, y pasó siete días intentando salir del pozo sellado antes de morir de hambre.

Varias décadas más tarde, se produce una situación tipo POLTERGEIST cuando se construyen cabañas de alquiler encima del pozo. Construir viviendas encima del lugar de la muerte de alguien es una de las peores decisiones que se pueden tomar en una película de terror, y THE RING no es una excepción. Uno de los poderes de Samara es la capacidad de proyectar imágenes extrañas y perturbadoras. Se cree que en algún momento fue capaz de imprimir estas imágenes y su propia rabia en una cinta de VHS guardada en la cabaña 12, justo encima del pozo. A partir de ese momento, la cinta se convirtió en su puerta al mundo de los vivos. Como un virus, ella busca multiplicar el sufrimiento, obligando a sus víctimas a hacer que alguien más vea el vídeo en siete días en vez de morir.

Después del decepcionante resultado de RINGS, queda por ver si los fans tendrán otra entrada en la saga de Samara y su maldita cinta. Cada película ha ido añadiendo algo a la tradición, por lo que sería interesante ver qué más se podría descubrir si algún día se hiciera otra secuela se esta saga tan importante.