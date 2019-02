Tori Amos asegura que espíritus fantasmales de músicos legendarios le dictan canciones

¿Te imaginas si los fantasmas de algunas de las personas más legendarias de toda la historia te visitaban a menudo con la intención de ayudarte?

Pues este es justo lo que pasa con la pianista y cantautora Tori Amos quien ha afirmado que lleva décadas recibiendo visitas regulares de fantasmas ilustres y famosos, como el de la gran duquesa rusa Anastasia Romanov, el de John Lennon y el de Freddie Mercury. Para algunos fans de los últimos dos por ejemplo, esto sería quizás una pesadilla, ya que el miedo es libre de cada quien. Aunque también, sabemos con seguridad, que habrá quienes se lo tomen como un honor y le saquen provecho al asunto, como es el caso de Amos.

La canción “Yes, Anastasia” se inspiró en un encuentro con el espíritu de Romanov, quien la visitó cuando Amos sufría de un episodio de intoxicación alimentaria, pero se dice que Lennon y Mercury no solo han servido de inspiración pero que literalmente le han dictado canciones.

Según Amos, ha declarado en varias ocasiones, que Lennon tenía por costumbre materializarse en los años 90. Uno de los episodios fantasmagóricos que recuerda con mayor facilidad fue en una habitación de un hotel en Arizona, durante la gira “Under the Pink” cuando Lennon apareció para dictarle un par de canciones sentado en el borde de su cama. Una de ellas fue “Hey Jupiter”, publicada por Amos en el álbum “Boys for Pele”, en 1996.

En cuanto a Mercury, él fue el responsable del tema “Sugar”, una canción que Tori grabó para su disco “To Venus and Back” en el año 1999. Según ella, poco después de su muerte, el vocalista principal de Queen se le apareció y comenzó a cantarle el susodicho tema. De hecho, esta canción es una de las favoritas entre los fans de Amos, a pesar de no ser una de sus hits más comerciales.

En una entrevista reciente con el Huffington Post, Amos afirma que sigue experimentando visitas paranormales:

“Todavía ocurre. Lo que pasa es que ya no hablo de eso tan a menudo. No quiere decir que no hablaría de eso, pero es que nadie me pregunta sobre eso ya. Nunca podría hacer lo que tú (la periodista) haces. Creo que ser la persona que consigue que el pulpo abra sus brazos es increíble. Soy todo lo contrario de Úrsula en LA SIRENITA. Cuando escribo, uso mis tentáculos y los cierro alrededor de las musas que me visitan y el proceso. Pero si alguien me pregunta sobre lo que me ocurre, sí que les contaría todo. ¡Pero nadie me pregunta! Por supuesto que todavía sucede. Algo así me pasó con “The Light Princess” (un musical que Amos estuvo escribiendo durante varios años). Las musas me dieron una palmadita en el hombro y dijeron: “Toma apuntes. Que ya llega”.

Y cuando le preguntaron si estas ocurrencias la asustaban, ella respondió con calma:

“Te tienes que rendir. No tienes que hacerlo, pero si no lo perderás. No puedes decir: “Vuelve dentro de 15 minutos, por favor”. No funciona así para mí. Yo los “sirvo”. Nunca pierdo ese tiempo que tengo con ellos. Mi hija también lo sabe. Han sido muy conscientes con Tash y no interfieren mucho con ella. Pero no les importa nadie más.”

La inspiración es algo muy sagrado para cualquier artista. ¿Así que por qué no creerle a Amos cuando afirma que mitos como Lennon y Mercury le han servido de ayuda con su carrera?

¿Que opináis vosotros?