Truco o Trato: ¿No sabes qué hacer este Halloween?

Se acerca Halloween, una fiesta cada vez más popular en nuestro país aunque sólo sea fiesta de manera oficiosa. La palabra Halloween surge por la transformación de la expresión «All Hallows’ Eve», que en inglés significa “Víspera de Todos los Santos” y la celebración llegó a los EE.UU a través de los irlandeses que emigraron hasta ahí. Todas las festividades relacionadas con el Halloween tenían sus orígenes en la tradición celta, pero el trasfondo espiritual se ha perdido con el paso del tiempo e, influenciado por la industria comercial que hay detrás y la necesidad de vender, se ha ido transformando en una noche de fiesta en la que imperan los sustos, el terror y los disfraces y adornos por encima del sentido primordial de las celebraciones.

Dado su popularidad dentro de nuestra cultura ahora, seguramente muchos estaréis pensando qué hacer para conmemorar la fecha. Por lo tanto, para ayudarte a elegir el plan perfecto entre la gran variedad de posibilidades que hay para festejar Halloween, aquí en DARK hemos recopilado una lista de uno de los planes más terroríficos que hacer durante estos días….

ESCAPE ROOMS DE TERROR

Un negocio que está en auge ahora es el negocio de los escape rooms donde los grupos de amigos se juntan para disfrutar de 60 minutos de alta tensión, recurriendo a todo su ingenio para solucionar un sinfín de enigmas y superar todas las pruebas para lograr salir de una habitación ambientada en una trama o historia. Una de las empresas mas recomendables si estás en busca de una habitación ambientada en el terror más puro es HORROR BOX. Sus escape rooms incluyen «Catalepsia», donde podrás vivir tu propio entierro; «Ouija» si prefieres experimentar con el espiritismo, exorcismo, magia negra, santería y vudú; y «Jigsaw» donde despertareis en los baños de una antigua fabrica… Que empiece el juego…

PARQUES DE ATRACCIONES

Como todos los años, los parques temáticos reciben la nueva temporada de Halloween con los brazos abiertos con sus nuevas programaciones no aptas para cardíacos. Sin duda el más popular durante estas fechas es el Parque Warner. Desde el 4 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2019, el parque celebrará el Halloween más completo. Este año han preparado 5 pasajes de terror: «El bosque animado» de los Looney Tunes para los más pequeños; «Ghost Town» ambientado en un pueblo fantasma del lejano oeste; “Freddy Krueger: Una nueva pesadilla” donde se reviven los momentos de suspense y terror de esta mítica saga, pasando por escenas míticas como la sala de calderas donde habita Freddy; «Expedientes Warren», este años con una nueva escena de la nueva película recién estrenada de Annabelle Vuelve a Casa; y por último, «La Llorona: Pasaje de Terror», el único en el mundo basado en la película de este año.

VIDEOJUEGOS DE TERROR

Halloween también sirve como excusa perfecta para viciarse con los videojuegos de terror. Por supuesto tienes todos los juegos clásicos como Silent Hill, Resident Evil o Dead Space, pero hay muchos otros nuevos que van a hacer que pasemos un Halloween de muerte. Para nosotros, los videojuegos de terror más destacables del año son el terror sobrenatural de Man of Medan; la aventura Lovecraftiana, The Sinking City; el trepidante juego de disparos, Guerra Mundial Z, basada en la película de Paramount; y por último, pero no menos importante, Resident Evil 2 Remake, el rey del survival horror (lanzado originalmente en 1998) que ha regresado con un lavado de cara.

UN MARATÓN DE PELÍCULAS DE MIEDO

Si has decidido quedarte en casa para celebrar Halloween esto no es sinónimo de una noche tradicional. Qué mejor plan puede haber que tirarte toda la tarde/noche en tu sofá, con un suministro inagotable de bebidas y dulces varias, y una lista de película de terror que ver. Desde siempre, Halloween ha servido de inspiración para algunas de las películas más aterradoras de la historia y seamos sinceros, siempre es una excusa especialmente buena para deleitarse con una buena selección de cintas de terror. Pero, para este año os recomendamos el maratón más j-horrorífico de Halloween en el canal DARK a partir de las 19:10…