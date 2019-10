Vive el espíritu de Halloween con el maratón de The Complex en DARK

La noche más terrorífica del año se vive en DARK con un maratón del mejor J-Horror. El 31 de octubre a partir de las 18:00h en el canal podrás disfrutar del estreno en maratón de la serie The Complex.

El maestro del terror nipón Hideo Nakata se pone detrás de la cámara nuevamente para el spin-off y precuela de Ringu (The Ring – El círculo), cinta que le catapultó al cine internacional y provocó el renacimiento del género en Japón. La famosa historia de fantasmas se adaptó en Estados Unidos y consiguió hasta cinco secuelas producidas en su país de origen.

En la serie, una joven estudiante de enfermería, Asuka, se traslada junto a sus padres y su nuevo hermano a un nuevo hogar. La primera noche Asuka se despierta al escuchar un extraño sonido que viene del piso contiguo. Al investigar, descubre a un anciano fallecido a causa de malnutrición que parecía estar escarbando la pared con sus uñas para entrar a su dormitorio.

Si no quieres perderte ningún detalle de la historia que hizo resurgir el J-Horror no te pierdas el maratón de The Complex, el 31 de octubre a partir de las 18:00h.