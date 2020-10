12 horas de terror Molins en noviembre en DARK

12 HORAS DE TERROR MOLINS EN DARK – SÁBADO 14 DE 12 A 24 HORAS

El 6 de Noviembre arranca una nueva edición del Festival de cine de terror de Molins de rei, uno de los festivales de cine más antiguos de España que lleva celebrándose en la localidad catalana desde 1973.​ Del 6 al 15 de noviembre tendrá lugar la 39ª edición de este famoso festival, una cita ineludible para los amantes del cine de género.

Durante estos días de Festival se proyectarán títulos del terror más actual como Blody Hell, The Reckoning, The Block Island Sound, Península, La Llorona, The Night, Mamá te quiere, A Nightmare Wakes…en total más de 20 películas que harán las delicias de los amantes del género en todas sus extensiones.

Además como novedad para esta edición contarán con nuevas secciones exclusivas online, como Videodrome, en la que contarán con más de 15 títulos entre los que se incluyen premieres mundiales, europeas y españolas con títulos como Arboretum, Victim of love, Embryo o The Strings entre otras.

En un año en el que se han podido ver pocos estrenos en salas, un festival como el de Molins se convierte en una oportunidad de oro para poder ver una buena programación de cine de terror de este 2020.​

Terror Molins cierra su festival con el maravilloso evento de las 12 horas de Terror: un maratón de películas que se celebra en la última jornada en un escenario que rebosa encanto y aroma a cine: La sala de La Peni. La programación de este evento siempre guarda una sorpresa, ya que la última película que se proyecta se desconoce cual es hasta que comienza.​

En DARK hemos querido homenajear a este longevo festival, ofreciendo un maratón de 12 horas de Terror con títulos que se han podido ver en los últimos años en el festival, la última de las películas será una sorpresa.​

El sábado 14 de 12 de la mañana a 24h vive tu propio maratón desde el sofá.