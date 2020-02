DARK se suma al poder femenino con sus Female Warriors

Si enero fue el mes del carnicero, marzo es el mes femenino por excelencia. DARK se une a él con un especial para rendir homenaje a las mujeres. Aprovechando el Día internacional de la mujer (8 de marzo), el canal ofrece todos los días de marzo a medianoche películas protagonizadas por mujeres, ya estén sedientas de sangre o sean las detectives que piensan resolver el caso más importante de sus carreras. Coge papel y boli para no perderte ninguna de las cintas de nuestro especial Female Warrior, todas las noches de marzo a las 0:00.

Del 1 al 8 de marzo

Las mujeres se ponen al mando de los temas más escabrosos de este mes, tanto en el papel de asesinas como en el de víctimas. Comenzamos marzo con uno de los subgéneros más extendidos, el de las posesiones. Las protagonistas de Luz (1 de marzo) y Born: el embrión del mal (3 de marzo) verán sus vidas patas arriba cuando el demonio las escoja para llevar a cabo sus planes. El demonio no es el único ser sobrenatural que llega a la pequeña pantalla, y es que también harán de las suyas la monja más perversa de The bad nun (7 de marzo) y el zorro de Whispering Corridors 3 (Whising Stairs) (5 de marzo).

También en el bando del verdugo se encuentra la protagonista de Hermanas (2 de marzo), una joven que, tras separarse físicamente de su hermana siamesa, intenta suplantarla para llevar a cabo una serie de locuras. No anda lejos de ella la reservada protagonista de La asesina de la oficina (6 de marzo), quien encuentra verdadera satisfacción en el asesinato de sus compañeros.

Por desgracia, lo normal en las películas de terror es que la empresa acabe con alguna víctima. Este es el caso de We are monsters (4 de marzo) y The Dark (8 de marzo), donde dos mujeres deben sobrevivir bajo circunstancias casi imposibles.

Del 9 al 15 de marzo

Las visiones y apariciones están a la orden del día en el género favorito de nuestro canal, por lo que no podíamos dejar de tratarlo con unas protagonistas inmejorables. Visiones (9 de marzo) nos remonta a la partida de su protagonista del suicidio colectivo preparado por la secta a la que pertenecía. La línea entre aparición y alucinación se difumina para la previamente internada protagonista de Instinto maternal (15 de marzo). Además, volvemos a una de las grandes sagas contemporáneas con Insidious: Capítulo 3 (14 de marzo), donde el demonio hará alguna aparición estridente.

Los cuentos clásicos toman un giro inesperado con dos de las grandes criaturas del mundo del cine: el vampiro por excelencia y los hombres lobos. Drácula de Denise Castro (10 de marzo) intenta reinterpretar el clásico en el Castillo de Bran, pero durante la grabación todo lo que podía salir mal, lo hará. Más sumergida en la ficción se encuentra En compañía de lobos (12 de marzo), una cinta ambientada en la era medieval que juega con los cuentos infantiles y la dura realidad de un trauma sufrido por su protagonista.

Si prefieres las búsquedas terroríficas no puedes perderte Miedo punto com (11 de marzo), la investigación que descubrirá qué hay detrás de los cuerpos que siguen un mismo patrón, y Starfish (13 de marzo), una lucha por la salvación del fin del mundo en forma de gymkana.

Del 16 al 22 de marzo

Esta semana está protagonizada por la pérdida de diferentes miembros familiares y relaciones algo más que complicadas. Dementia 13 (22 de marzo) y Flores en el ático (21 de marzo) juega con uno de los conflictos más antiguos dentro de los núcleos familiares: las herencias. Cerca de estas trascurre Devorador de sueños (19 de marzo) que, tras la muerte de casi todos sus familiares y problemas con las herencias, descubre una maldición que persigue a la joven de la familia.

Una sombra se cierne sobre la familia de Visitantes (16 de marzo), un verdugo oscuro que acosará al hijo y al marido de Daniel hasta cuestionar su cordura. Otra madre, ésta afiliada al lado de las sombras, secuestrará a su propia hija y matará a más de 600 vírgenes para mantenerse joven y hermosa en La condesa Drácula (18 de marzo).

El trabajo periodístico acercará a dos mujeres hasta el mismo centro del peligro, ya sea en un escenario más típico como el orfanato de El huésped (17 de marzo) o en uno más corriente como el lago donde encuentra el primer cuerpo la protagonista de American Crime (20 de marzo).

Del 23 al 31 de marzo

Nada como un secuestro para animar una noche tranquila de diario. Las Female Warriors de este mes se verán obligadas a estar bajo los deseos de sus secuestradores, pero no se lo pondrán nada fácil a los captores. Luna de Miel (23 de marzo) enseñará al secuestrador sexualmente reprimido a no tocar a sus vecinas, mientras la protagonista de Broken (24 de marzo) intenta librarse para saber dónde se encuentra su hija.

Si la semana pasada la protagonizaban las familias, esta también tienen su pequeño momento de fama. El desván (25 de marzo) muestra la crueldad de un padre que atemoriza a su hija con los secretos que oculta. Otro progenitor que arrancó la vida que conocían a sus hijas es el de The hollow one (30 de marzo), que desaparecerá en extrañas circunstancias arrastrando a sus hijas al lugar que tuvieron que soportar durante años. Y del odio, a la añoranza. Una joven intentará traer de vuelta el espíritu de su hermana en Cassadaga (29 de marzo), pero cuando llamas a una puerta, no siempre abre quien esperas.

Volvemos a las criaturas asesinas para el último tramo del especial centrado en las figuras femeninas del cine de terror. Uno de los grandes clásicos, Máquina letal (28 de marzo) presenta su amenaza junto a las vampiresas de La última secta (31 de marzo) y el implacable asesino de Boogeyman 3 (26 de marzo). Sucesos extraños también ocurren en el psiquiátrico para el que trabaja el padre de la terapeuta de La sombra de los otros (27 de marzo), donde redescubrirá uno de los grandes misterios de su profesión.

Si quieres conocer todas las hazañas de nuestras guerreras no te pierdas el especial Female Warrior, todos los días de marzo a las 0:00.