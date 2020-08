Especial casas malditas en agosto en DARK

En los últimos años el termino “impuesto de sucesión” se ha vuelto muy popular y ha aparecido en múltiples contextos, pero siempre en términos económicos.​

En DARK el “impuesto de sucesión” tiene otros significados alejados de los que escuchamos en nuestra sociedad. ¿Y si el hogar heredado es una casa encantada? ¿Cómo sabes si tu nuevo hogar no esconde terroríficos secretos? Los jueves de agosto a las 19:15 descubre el impuesto de sucesión de nuestros protagonistas.​

Jueves 6 de agosto|​ The Last Will and testament of Rosalind Leigh (2012)

Después de la muerte de su madre, con la que apenas había tenido contacto en los últimos años, un joven coleccionista de antigüedades hereda la casa familiar. Durante la visita para hacer inventario de los bienes, Leon Leigh descubre que Rosalind había convertido la propiedad en una especie de misterioso santuario de culto. Poco después, una serie de fenómenos extraños le hacen sospechar que el espíritu opresor de su madre aún permanece dentro de la casa, y que tiene un mensaje urgente para él.

Jueves 13 de agosto ​| Apartamento 1303: La maldición (2012)

El apartamento 1303 parece ideal, es céntrico y bonito. Pero todas las chicas que entran a vivir en él acaban saltando al vacío desde sus ventanas. La última en acabar con su vida es Sayaka. Su hermana Mariko se instalará en el apartamento para investigar las razones que la llevaron a suicidarse.

Jueves 20 de agosto | ¿Qué fue de tía Alice? (1969)

Una serie de inquietantes acontecimientos tienen lugar en la casa de la señora viuda Claire Marrable… Desde hace algún tiempo, las amas de llaves que han entrado a trabajar a sus servicios han ido desapareciendo misteriosamente. Casualmente, todas ellas poseían recursos económicos y no contaban con parientes cercanos. Un pino joven aparece plantado en el jardín cada vez que se produce una desaparición. Cuando llega la siguiente ama de llaves quiere saber qué ha sido de la anterior, su querida amiga..

Jueves 27 de agosto | Bride of Scarecrow (2019)

Una locutora de radio en quiebra descubre que ha heredado una granja en Gales de una familia que no sabía que tenía. Cuando llega al lugar escucha una historia que asegura que cada 20 años desaparece allí una persona.

Todos los jueves a las 19:15 en DARK.