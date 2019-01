Las películas de terror más esperadas de 2019

Cada año el cine de terror parece cada vez más vigente y atractivo y no es de extrañar que 2018 ha sido uno de los años más rentables para el cine de terror en lo que llevamos del siglo XXI. Durante este año cargadito de terror, blockbusters como UN LUGAR TRANQUILO, LA MONJA y LA NOCHE DE HALLOWEEN se han convertido en algunas de las películas claves del año pero también cabe destacar que ha sido un año de lo más prolífico en términos de películas independientes que han logrado sacar el máximo partido para aportar algo muy fresco en el circuito festivalero (HEREDITARY, MANDY, EL INFINITO, ATERRADOS, ANNA AND THE APOCALYPSE).

Con todo lo dicho, va a ser un año muy difícil de superar pero te hemos preparado una lista de 5 de las películas que más ganas tenemos de ver e ir inyectando un poco más “hype” para lo que está por venir en 2019…

GLASS

Épico, así podemos calificar un avance de GLASS que pudimos ver en el festival de Sitges este año.

Night Shyamalan completa con este trabajo su llamativa trilogía de héroes y villanos, elevando todavía más unas expectativas depositadas en todo lo alto. Tras EL PROTEGIDO y MÚLTIPLE, llega esta película en la que se junta a los protagonistas de ambas cintas precedentes con sus cualidades extraordinarias como sacadas de un comic: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy y Anya Taylor-Joy con una novedad en el reparto: Sarah Paulson.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

¿Te imaginas ser asesinado y revivir una y otra vez, sólo para morir a manos de la misma persona pero de manera distinta? Ese fue el concepto de FELIZ DÍA DE TU MUERTE, una de las grandes revelaciones del 2017 producida por Blumhouse y que se encuentra próxima a estrenar una segunda parte.

La secuela empezará con el final de la entrega pasada, cuando Tree ha vencido a su asesino después de morirse 11 veces, pero pronto dará un vuelco, echando abajo lo que ella creía haber logrado, y reiniciando de una manera diferente, mucho más peligrosa y con otras vidas en juego. Para que lo entiendas mejor, aquí está el trailer del filme:

NOSOTROS

Jordan Peele está de vuelta con más tensión tras el éxito de DÉJAME SALIR. Según el propio director, su nuevo proyecto se alejará bastante del concepto visto en DÉJAME SALIR aunque mantendrá la crítica racial con un enfoque social:

Un agradable matrimonio (Lupita Nyong’o y Winston Duke) pasa unos agradables días de asueto junto con sus hijos en la casa que tienen cerca de la playa. Les acompañan una pareja de amigos (Elisabeth Moss y Tim Heidecker). Lo que parecía unos apacibles días de desconexión del mundanal ruido de la ciudad se tornará en tensión y caos cuando unos inesperados e inquietantes invitados aparezcan por la noche.

Distribuida por Universal Pictures, la película se estrenará en España el 22 de marzo del mismo mes, siendo ya uno de los estrenos más esperados del año.

BRIGHTBURN

Cuando estalló el escándalo sobre James Gunn y Disney este año nos quedamos con las ganas de las noticias de una cinta de terror que había producido el director/guionista de GUARDIANES DE LA GALAXIA. Y al principio de Diciembre Sony lanzó el primer tráiler para la susodicha película bajo el título de BRIGHTBURN. Se trata de una historia producida por Gunn en la que se toma la premisa de la génesis “Superman”, pero dandole la vuelta a la tortilla para construir una cinta de miedo en la que el “superhéroe” dista mucho del Clark Kent que todos conocemos.

BRIGHTBURN ha sido dirigida por David Yarovesky quien ya ha trabajado con Gunn en GUARDIANES como editor mientras el guión se ha quedado entre la familia ya que ha sido a cargo del hermano y un primo de James Gunn, Brian y Mark.

IT: CHAPTER TWO

Después del fenómeno que fue el “primer capítulo” de esta adaptación bajo la dirección de Andy Muschietti, el mundo entero está esperando con ansias poder volver a Derry en Septiembre.

Este segundo capítulo se desarrollará 27 años después y volverá a centrarse en el Club de los Perdedores. Una “devastadora” llamada telefónica les hará volver a Derry para intentar acabar con Pennywise para siempre. Aún así, Muschietti ha confirmado que no es una continuación sino la segunda mitad y está muy relacionada con la primera ya que los protagonistas de la primera parte volverán a la secuela para poder incluir flashbacks y mantener el mismo “diálogo” entre las dos líneas temporales que existen en la obra de King.​ El director también ha dicho que dos escenas eliminadas de la primera cinta han sido incluidas en esta “segunda mitad”, una de las cuales es el incendio en el Black Spot del libro.

El payaso bailarín está a punto de volver y “todo el mundo tiene derecho a un buen susto”…