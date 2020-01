Siente la claustrofobia con el ciclo ‘¡Sácame Darkí!’

Si te gusta el terror más agobiante en febrero no puedes dejar DARK a un lado. Todos los días de febrero a las 24:00 te puedes transportar a zulos, habitaciones que encogen, prisiones, museos… para sentir lo mismo que los protagonistas del ciclo ¡Sácame Darkí! Ellos desearían no haber cruzado el umbral de todos esos lugares, pero sabemos que tú estás deseando disfrutar con sus experiencias.

¿No quieres perderte ni una? Coge papel y lápiz y apunta las citas para el segundo mes de 2020.

Del 1 al 7 de febrero

La primera semana del ciclo está protagonizada, como no podía ser de otro modo, por los encierros de sus protagonistas. Puede que se trate de una estancia donde las paredes pueden avanzar hasta aplastarlos, como en La habitación de Fermat (2 de febrero), o un granero en el que se cultivan diferentes sustancias, como en Storm Warning (4 de febrero). Ellos aún pueden salvar su vida, pero Kristen, la protagonista de Encerrada (5 de febrero), verá impotente cómo desaparecen sus compañeras del psiquiátrico.

Los protagonistas de La tumba (7 de febrero) y Trauma (6 de febrero) tendrán que hacer frente a las amenazas externas que prometen no dejarles salir vivos de la casa en la que se encuentran… o del lugar en que les han encerrado. Uno a uno los grupos comenzarán a disolverse a pesar de sus esfuerzos.

Quienes también desaparecen, aunque esta vez por una muerte repentina, son los personajes que dan el punto de partida a Bendición Mortal (1 de febrero) y Echoes of Fear (3 de febrero). La defunción de los dos personajes, marido y tío de la protagonista respectivamente, desencadenarán un torrente de habladurías y, sobre todo, de maldiciones, sobre ellas.

Del 8 al 14 de febrero

Y de supervivencia pasamos al canibalismo y un intento de librarse de ser engullido. El caníbal de Rotemburgo (10 de febrero) documenta uno de los casos más famosos y sórdidos de los últimos años, una supuesta alianza entre consumidor y ‘presa’ mediante internet. En la misma línea se encuentra Feast (Atrapados) (12 de febrero), donde la humanidad deberá resistir y luchar para que bichos gigantes no los utilicen como parte del menú.

Cory y sus amigos descubren en Viento del infierno (8 de febrero) un terrible secreto familiar, la utilización de magia negra por parte de sus queridos abuelos y el infierno que deben vivir por ello. Ese mismo medio les servirá a los presos de Malefique (11 de febrero) para librarse de la cárcel tras encontrar el diario de un antiguo asesino en serie… o eso creen ellos. No tiene la misma suerte el protagonista de Zulo (9 de febrero), que poco a poco pierde la esperanza de que su secuestro sea un error. No hay comunicación entre él y sus captores, al igual que le ocurre a la protagonista de The Hoarder (14 de febrero).

Otra de las cintas que adornará la segunda semana con su tensión y agobio será Cabin Fever 2 (13 de febrero), en la que un joven inadaptado tiene que luchar con las preparaciones para el baile de fin de curso, pero también con un nuevo virus mortal que ha surgido en las instalaciones del colegio.

Del 15 al 21 de febrero

El terror made in Spain vuelve con fuerza estos días, y es que nos encontramos con Para Elisa (16 de febrero), una cinta escalofriante sobre una “niña” peculiar, y La herencia Valdemar (21 de febrero), una historia no menos turbia sobre la muerte de una pareja en su propia casa durante 1880. Aun sin la marca España, esta última se alía con Juego de niños (17 de febrero) para recordar el peligro de no mirar la historia de una casa antes de adquirirla, y es que nunca sabemos los misterios que se han encerrado entre nuestros propios muros.

Las miradas se sienten aunque no las veas, sobre todo aquellas que buscan poner un puñal en tu espalda. Alguien está vigilándote (18 de febrero) y Don’t Blink (20 de febrero) exploran el peligro de saberte espiado e intentar salir de ello airoso, aunque no siempre se consigue.

Si lo tuyo son las artes escénicas no puedes perderte dos de las joyas de nuestro ciclo ¡Sácame Darkí! Terror en la Ópera (15 de febrero), la cinta del gran Dario Argento, lleva la psicopatía al escenario de una superproducción. La casa del terror (19 de febrero) da un paso más allá y hace que sus protagonistas luchen por la supervivencia recreando la película que se rodó entre las paredes del lugar de encierro.

Del 22 al 29 de febrero

Un ciclo de terror donde el agobio tiene tal papel no puede conformarse sin la aparición de casas encantadas. Girl on the third floor (27 de febrero) y La mujer de negro: el ángel de la muerte (26 de febrero) atraen hasta sus sobrenaturales protagonistas a aquellos que quieren poblar el que una vez fue su hogar. Ninguna de ellas piensa permitirlo y hará desaparecer a sus huéspedes de un modo u otro. Quienes también desparecen entre un gran misterio son los protagonistas de La casa del fin de los tiempos (22 de febrero) y Noctem (23 de febrero), que dan el punto de partida a una búsqueda repleta de piedras en el camino.

La presión subirá con Below (24 de febrero) y The Relic (25 de febrero), dos historias que tienen lugar en mitad del océano y que traen sucesos extraños hasta los barcos. Salvar la vida a otros a veces resulta demasiado arriesgado.

El ciclo lo cierran dos películas pertenecientes a uno de los géneros más famosos dentro del terror, el J-Horror. El Grito 2 (28 de febrero) y The Complex (29 de febrero) traen a la pequeña pantalla de DARK las obras de los genios Hideo Nakata y Takashi Shimizu.

Si quieres aislarte del mundo con el agobio de nuestros protagonistas sobre tus hombros, disfruta de ¡Sácame Darkí!, todos los días de febrero a las 24:00.